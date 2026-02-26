El Atlético regresa a los entrenamientos con Griezmann y sin Barrios

Griezmann se entrenó como uno más, disponible para el encuentro del próximo sábado en LaLiga EA Sports contra el Oviedo en el Carlos Tartiere.

La sesión matutina en el Centro Deportivo de Majadahonda contó con la presencia además de sus padres, que vieron el entrenamiento del atacante francés, mientras surge la posibilidad de su fichaje por el Orlando City, cuyo plazo de incorporaciones en el actual mercado termina en un mes.

Ni Pablo Barrios ni Nico González, que siguen con su puesta a punto, trabajaron con el grupo, dividido en dos con diferentes cargas para los titulares del último encuentro contra el Brujas y para los suplentes ese choque, entre ellos Griezmann, que se entrenaron con más intensidad sobre el césped.

Pablo Barrios previsiblemente será baja ante el Oviedo, mientras que Nico González es duda para ese encuentro.