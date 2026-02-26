Fútbol Internacional
26 de febrero de 2026 - 09:50

El Atlético regresa a los entrenamientos con Griezmann y sin Barrios

Majadahonda (Madrid), 26 feb (EFE).- El Atlético de Madrid retornó este jueves a los entrenamientos, tras la clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones, con Antoine Griezmann, entre el interés en su fichaje por parte del Orlando City, y sin Pablo Barrios ni Nico González, que continúan con la recuperación de sus lesiones.

Griezmann se entrenó como uno más, disponible para el encuentro del próximo sábado en LaLiga EA Sports contra el Oviedo en el Carlos Tartiere.

La sesión matutina en el Centro Deportivo de Majadahonda contó con la presencia además de sus padres, que vieron el entrenamiento del atacante francés, mientras surge la posibilidad de su fichaje por el Orlando City, cuyo plazo de incorporaciones en el actual mercado termina en un mes.

Ni Pablo Barrios ni Nico González, que siguen con su puesta a punto, trabajaron con el grupo, dividido en dos con diferentes cargas para los titulares del último encuentro contra el Brujas y para los suplentes ese choque, entre ellos Griezmann, que se entrenaron con más intensidad sobre el césped.

Pablo Barrios previsiblemente será baja ante el Oviedo, mientras que Nico González es duda para ese encuentro.