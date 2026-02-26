El ‘Clásico’ por la Bundesliga, la presión del Arsenal y la jornada en 5 focos

Viernes 27 de febrero. 20:45 CET/19:45 GMT. Estrasburgo-Lens.

La vigencia del Lens, a examen en Estrasburgo

Derrotado en la última jornada por el Mónaco (2-3), el Lens debe ganar para sostener su vigencia como alternativa al título del París Saint-Germain. Su visita de este viernes es exigente, porque acude a Estrasburgo. Ahí lo aguarda un equipo que goleó al Lyon y al Mónaco, puso contra las cuerdas al PSG y empató con el Marsella. Es séptimo, a tres puntos de la zona europea. El Lens está a dos del liderato.

Sábado 28 de febrero. 18:30 CET/17:30 GMT. Borussia Dortmund-Bayern Múnich.

Si hay o no competencia real al Bayern Múnich por el título depende de este sábado, del ‘Clásico’ alemán, ‘Der Klassiker’, y de la capacidad para ganarlo por parte del Borussia Dortmund en un duelo tremendo en Signal Iduna Park, donde el conjunto de Múnich llega con ocho puntos de ventaja y la condición absoluta de favorito. No pierde allí desde 2018.

Domingo 1 de marzo. 17:30 CET/16:30 GMT. Arsenal-Chelsea

Con cinco puntos de ventaja y un partido más, el margen de error ya es mínimo para el liderato del Arsenal, acechado por el Manchester City y a examen en otro derbi, ahora contra el Chelsea después de su autoritario 1-4 contra el Tottenham. El equipo ’gunner’ Ha perdido seis puntos en sus últimas cinco salidas, con tres empates y dos victorias. Su oponente es imprevisible. No ha caído en ninguno de sus últimos seis choques de liga, pero los dos más recientes son sendos empates contra el Burnley y el Leeds.

Domingo 1 de marzo. 20:45 CET/19:45 GMT. Marsella-Lyon.

El Marsella necesita reaccionar. La llegada de Habib Beye a su banquillo empezó con una derrota por 2-0 con el Brest. Sus cuatro jornadas sin ganar lo han relegado hasta la cuarta posición de la tabla, a 14 puntos del liderato, pero también a cinco de la tercera plaza del Lyon, pujante hasta este domingo, cuando fue derrotado por 3-1 por el Estrasburgo, con el que terminó con una racha de siete triunfos consecutivos.

Ya no hay opciones de competirle la Serie A al Inter de Milán ni para el Roma ni para el Juventus, pero la Liga de Campeones aún está en disputa, con el equipo de Gian Piero Gasperini cuatro puntos por delante de la ‘Vecchia Signora’, lastrada por tres jornadas sin ganar y dos derrotas seguidas. Incluso, su quinta plaza está en duda por la presión del Como y el Atalanta, ambos a un punto. O reacciona o puede caer aún más.