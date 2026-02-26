El ecuatoriano Patrik Mercado concretará su traspaso al Sevilla el próximo verano

El Sevilla precisa en su comunicado que la contratación de Patrik Mercado (Tena, Ecuador, 22 años) está sujeta "a la ejecución de la transferencia" por parte de la entidad hispalense.

Mercado, recuerda el Sevilla, ha sido recientemente galardonado como el mejor jugador de la temporada 2025 y mejor volante ofensivo en los premios EL PRO 2025 de Ecuador y que en dicha temporada 24/25 finalizó su participación con siete tantos y once asistencias como dígitos destacados.

El jugador, asimismo, ha disputado ya tres encuentros como internacional absoluto con Ecuador, todos de la fase de clasificación para el Mundial 2026, en el cual la Tricolor ha quedado encuadrada en el grupo con Alemania, Curaçao y Costa de Marfil.