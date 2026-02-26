El internacional español Pedro Porro (Tottenham) vuelve a entrenarse con el grupo

El lateral, que se perdió los últimos cinco compromisos de su equipo, arrastraba problemas físicos desde el 24 de enero, cuando tuvo que ser sustituido al descanso frente al Burnley tras sufrir una dolencia muscular que frenó su racha de quince titularidades consecutivas.

El internacional español estará disponible para el encuentro de este domingo ante el Fulham, una cita en la que los 'Spurs' tienen la necesidad de sumar puntos para alejarse urgentemente de la zona de descenso.

Actualmente, el club londinense ocupa la decimosexta posición, con sólo cuatro puntos de margen sobre el descenso.

Este será el segundo partido de Igor Tudor al frente del banquillo tras su amargo debut con derrota por 1-4 en el derbi contra el Arsenal y en un contexto donde el equipo aún no conoce la victoria en la Premier League en lo que va de 2026, con un balance de cuatro empates y cinco derrotas.