El líder Guadalajara, de Gabriel Milito, visitará al campeón Toluca del goleador Paulinho

Heridas tras haber perdido el sábado pasado el invicto, ante Cruz Azul, las Chivas de Milito retarán al monarca de los dos últimos torneos en un duelo de alta dificultad, en la peligrosa cancha del Toluca, 2.600 metros sobre el nivel del mar.

Guadalajara suma seis victorias, una derrota y 18 puntos, tres más que el Toluca, situado en el cuarto lugar; los tapatíos han convertido 12 goles, tres más que los Diablos, que exhiben la mejor defensa con dos tantos permitidos, cuatro menos que Guadalajara.

El delantero Armando González pasa por un gran momento de forma y será la cabeza del ataque de las Chivas, en tanto Paulinho liderará al Toluca del estratega argentino Antonio Mohamed.

La jornada comenzará mañana, cuando el Pachuca del goleador venezolano Salomón Rondón visitará al Mazatlán, Santos Laguna al Querétaro, Atlas al Juárez FC y Pumas UNAM al Tijuana.

Los duelos más esperados transcurrirán el sábado, entre ellos el del sublíder Cruz Azul contra el Monterrey del centrocampista español Sergio Canales, necesitado de puntos porque va en noveno lugar.

Los Azules llegan inspirados luego de quitarle el invicto al Guadalajara y tratarán de sacar provecho de los altibajos del Monterrey, que vienen de perder 2-0 con los Pumas UNAM en un duelo en el que nada les funcionó.

En otro duelo sabatino, las Águilas del América, séptimo lugar, recibirán a los Tigres UANL, octavos, en un esperado encuentro entre dos cuadros llamados a discutir el título.

América, el equipo más ganador del campeonato explotó a la ofensiva el pasado fin de semana al golear 0-4 al Puebla, en tanto Tigres viene de una derrota por 1-2 ante el Pachuca.

Además, este sábado, el San Luis del italiano Joao Pedro, líder de los goleadores, recibirá al Puebla y el León al Necaxa.

- Partidos de la octava jornada del Clausura del fútbol mexicano:

Viernes 27.02: Querétaro-Santos Laguna, Maztalán-Pachuca, Juárez FC-Atlas y Tijuana-Pumas UNAM.

Sábado 28.02: San Luis-Puebla, Toluca-Guadalajara, Monterrey-Cruz Azul , León-Necaxa y América-Tigres UANL.