El presidente de LaLiga considera "un fracaso" la gestión de las irregularidades del City

El juicio por estas supuestas vulneraciones de las leyes económicas de la Premier League fue finalizado hace más de un año, pero aún no se conoce el veredicto, que podría ir desde la absolución del conjunto de Manchester hasta una multa económica, pérdida de puntos e incluso descenso de categoría.

"Pues sí (sobre si es un fracaso), pero no sólo que lleve tres años, sino que cuando se inicia el procedimiento era por infracciones cometidas durante diez años. Yo recuerdo que en una cumbre que se celebró en Manchester, cuando el presidente de la Premier era Richard Scudemore, ya deduje ahí que el City no cumplía las reglas del 'fair play' ni de la Premier ni de la UEFA. Richard me llamó y me dijo 'no te consiento que te metas con los clubes ingleses'. Y le dije que yo solo había dicho un dato objetivo", comentó Tebas en Londres, en un encuentro con periodistas durante la cumbre de negocio y fútbol que organiza de forma anual el Financial Times.

"Entiendo que es un fracaso. Y que otros clubes están siendo sancionados con puntos, tal, que está bien si incumplen las normas, pero la impunidad que hay con el City no la entiende nadie y yo hablo con muchos clubes ingleses", agregó.

"Eso hace debilitar una institución. No digo sólo el retraso del caso, digo la situación general. Cuando una gran institución como la Premier League tiene que poner normas de 'fair play' que hace veinte años no existían, tiene que haber mucha seguridad jurídica en tu competición. Los clubes son como la justicia, los ciudadanos tienen que saber que es equitativa, que no es arbitraria y que es objetiva. Cuando tú tienes estas situaciones generas incertidumbre y eso daña la imagen de la institución", aseveró.