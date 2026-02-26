El presidente de LaLiga: No se puede "competir en el aspecto económico con la Premier"

La Premier tiene desde 2013 un 'fair play' financiero que no permite que las pérdidas de un club supere los 105 millones de libras a tres años. Sin embargo, este sistema se ha quedado caduco y será sustituido a partir del próximo curso por una legislación más parecida a la de la UEFA, la cual permitirá que los clubes sólo gasten hasta el 85 % de los ingresos en traspasos, salarios y comisiones a agentes.

"Las nuevas reglas van a traer más inflación y más problemas. Una norma de 'fair play' que no tiene en cuenta los gastos no sirve", dijo Tebas este jueves en la cumbre del Financial Times sobre negocio y deporte, en Londres.

El dirigente español afirmó que en la Premier no está implantándose el valor de mercado. "Si no se establece un valor de mercado, vamos a ir hacia la Italia de los 90 y la España de los 2000, en la que los clubes van a acordar unos precios entre ellos y vamos a generar una falsa expectativa. Hace falta que las operaciones tengan una racionalidad económica", aseveró.

Durante la exposición celebrada en un céntrico hotel de Londres, Tebas criticó operaciones como la que algunos clubes, como Aston Villa y Everton, han llevado adelante para esquivar el 'fair play' financiero y sus sanciones. Estos clubes vendieron sus equipos femeninos a empresas asociadas a su mismo dueño para generar un ingreso y así reducir las pérdidas financieras.

"Nos estamos engañando a nosotros mismos. Es muy loable que busquemos reglas de 'fair play', pero el fútbol inglés tiene una cifra de negocio sin contar traspasos, el doble que la liga española y el doble que la Bundesliga, que somos las siguientes. Con un 'fair play' normal siempre va a tener el doble de capacidad de inversión. Sabemos que no podemos competir en el aspecto económico con la Premier League. Podemos fichar mejor, tener mejores entrenadores, pero no podemos competir. La Premier League por sí sola y con un 'fair play' normal es suficiente para ser la primera con diferencia", añadió Tebas.