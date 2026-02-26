El socio que presentó una denuncia contra Laporta: "Solo pretendo esclarecer los hechos"

Así lo ha asegurado en un carta remitida a la emisora 'RAC1'. El socio es Isidro Navarro, natural de Pulgar (Toledo), quien afirma que la decisión por la que ha decidido denunciar no tiene que ver con una cuestión personal contra Laporta, sino para esclarecer algunas operaciones que considera poco transparentes.

Además, según la misma información, Navarro mantiene que no hay ningún precandidato detrás de su iniciativa ni tampoco ningún dirigente del Real Madrid. Calcula que en una semana puede haber novedades al respecto.

Navarro también ha explicado que la proximidad electoral no es lo que le ha motivado a presentar la citada denuncia y aclara que el contenido de la misma es fruto de una investigación personal.

"He sido socio del Barça con el número 65.302 hasta que se me dio de baja, con fecha de enero del 2025, sin comunicación alguna por parte del club", comenta Navarro en la carta remitida a 'RAC1', en la misma señala que cuando le dieron de baja llevaba 24 años como socio.

Ha comentado que volvió a solicitar el alta como socio el pasado 19 de febrero y se le asignó el número 150.107: "Debe quedar claro que no soy socio de hora reciente, ni un flamante afiliado, sino que tengo más de 25 años de antigüedad y que, por tal motivo, me siento maltratado por mi propio club, al que amo tanto casi como a mi propia vida".

En cuanto a la denuncia, Navarro señala que se encuentra pendiente del informe del Ministerio Fiscal respecto a la decisión judicial de admisión a trámite de la misma o no: "Por lo tanto, no debo hacer más manifestaciones al respecto. Habrá de esperarse a dicha decisión judicial".

"Me resulta chirriante y cuasi ofensivo que se afirme que yo he puesto una denuncia contra el señor Laporta y otros. A estos efectos debe saber que una denuncia, técnicamente, es poner en conocimiento de un juez o autoridad unos hechos que pudieran ser presuntamente delictivos", insiste.

El denunciante recuerda que "no resulta obligatorio tener pruebas" en el momento de denunciar, sino "solamente conocimiento del hecho, y el hecho de no denunciar, en casos extremos, puede considerarse como delito de encubrimiento".

"Por lo tanto, la expresión 'contra Laporta y otros' no se corresponde con la realidad; no voy en contra de nadie, solo pretendo que se esclarezcan los hechos, nada más, y si ello es posible. Estoy plenamente convencido de que actúo en beneficio del barcelonismo y el FC Barcelona, entidad a la que ni por asomo quisiera perjudicar en modo alguno", ha comentado.