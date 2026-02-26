El Villarreal reta al Barça, el Getafe examina al Madrid y el derbi apasiona a Sevilla

Tras su fiasco del sábado contra Osasuna en El Sadar, derrotado después de nueve triunfos consecutivos, el conjunto blanco perdió el partido, por 2-1, y la iniciativa en la clasificación que había recobrado una semana antes, pero aún depende de sí mismo para ser campeón, como el Barcelona, por el enfrentamiento directo que les queda a cuatro semanas del final.

Queda aún mucho para esa cita, que será decisiva o no en función de su evolución en los próximos nueve partidos del Barcelona y del Real Madrid, a los que les resta jugar con el Atlético de Madrid, por ejemplo, y, en el caso azulgrana, con el Villarreal, al que recibe este mismo sábado en el Camp Nou, donde los locales han ganado todo en esta Liga, con 37 goles a favor y 5 en contra.

Son doce victorias en doce partidos en su estadio en esta Liga, la última el pasado domingo ante el Levante (3-0), a la espera de recibir al tercer clasificado que dirige Marcelino García Toral. El Villarreal ha ganado en sus dos últimas visitas al Barça (2-3 en 2025 y 3-5 en 2024) y en tres de las cuatro últimas, una vez que añade el 0-2 con el que se impuso en 2022.

Una advertencia para Hansi Flick, un plus de convicción para el Villarreal, que si gana puede incluirse de nuevo en la competencia por el título, y un aliciente para el Real Madrid, pendiente de la rodilla de Kylian Mbappé y que aguardará algún tropiezo de su único adversario por el campeonato camino de su enfrentamiento del lunes con el Getafe, después de la derrota en El Sadar y las dudas que conlleva.

El domingo es el derbi entre el Betis y el Sevilla en La Cartuja, entre la pasión y la necesidad, inmersos hoy por hoy en dos objetivos distintos, pero enfrentados en mucho más que un partido. No entiende de posiciones ni de momentos. Es el ahora.

El Betis es quinto, con 42 puntos, a seis de la cuarta posición del Atlético y con cinco de renta sobre la sexta plaza del Celta. Está en la ruta europea. Ha ganado tres de sus últimos cuatro choques, aunque el último lo igualó en casa con el Rayo Vallecano, y ha recuperado al delantero colombiano Cucho Hernández.

El Sevilla, mientras, es undécimo, con 29 puntos, alejado en cinco del descenso, pero consciente de que, tal y como está siendo el curso, cualquier descuido supone un lío de nuevo en la clasificación. No ha perdido ninguno de sus tres últimos duelos, pero dos fueron con empate y en su campo, ante el Girona y el Alavés. El triunfo del domingo en Getafe fue un alivio. Matías Almeyda está sancionado. El derbi será el segundo de los siete encuentros de suspensión que debe cumplir el entrenador argentino.

Los dos últimos precedentes se resolvieron a favor del Betis, pero, sin embargo, apenas son tres victorias verdiblancas en sus últimos quince enfrentamientos, con cinco empates y siete encuentros ganados por el Sevilla.

En cuanto al resto de la jornada, ya no hay opciones de Liga para el Atlético, a trece puntos de la primera posición del Barcelona y desplazado este sábado a Oviedo, cuando asoma también el duelo de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el equipo azulgrana en el Camp Nou del martes que viene. Se avecinan rotaciones. Para los locales es una final, a ocho puntos todavía de la permanencia, tras empatar a tres con la Real Sociedad.

La competencia por la salvación sigue en plena ebullición, con el Oviedo en jaque, igual que el Levante, solo un punto por encima del equipo asturiano y a siete aún de la permanencia, obligado a ganar este sábado al Alavés en Valencia para creer en la salida del descenso. Una final para el conjunto local y un partido de suma transcendencia para el vitoriano. El duelo abre la jornada este viernes.

También está en descenso el Mallorca, que recibe el sábado a la Real Sociedad. El equipo balear, con tres derrotas seguidas, tiene a un punto al Elche, cuyas ocho jornadas sin ganar lo han relegado a un riesgo extremo cuando este domingo reciba al Espanyol.

El conjunto blanquiazul ha sufrido seis derrotas y dos empates en 2026, aún sin triunfo triunfo, y está inquieto, aunque tiene once puntos más que el Mallorca, el antepenúltimo de la tabla.

El Valencia y el Rayo Vallecano también mantienen la alarma, dos puntos por encima del descenso. El primero se enfrenta en Mestalla a Osasuna, mientras que el segundo recibe en Vallecas al Athletic Club, que mira a Europa. Su regreso de su exilio de Butarque, con el estado del césped en el foco de todas las miradas, tras el aplazamiento de su choque con el Oviedo y del traslado de su partido contra el Atlético.

El Girona suma seis puntos más que el descenso, instalado en la undécima posición, antes de recibir este domingo al Celta, que defiende su plaza europea frente a la persecución del Espanyol y del Athletic.

Levante-Alavés (21:00 CET/20:00 GMT).

Rayo Vallecano-Athletic Club (14:00 CET/13:00 GMT).

Barcelona-Villarreal (16:15 CET/15:15 GMT).

Mallorca-Real Sociedad (18:30 CET/17:30 GMT).

Oviedo-Atlético de Madrid (21:00 CET/20:00 GMT).

Real Madrid-Getafe (21:00 CET/20:00 GMT).