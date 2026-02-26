Fútbol Internacional
26 de febrero de 2026 - 12:40

Frenkie de Jong se lesiona en el último entrenamiento del Barcelona

Barcelona (España), 26 feb (EFE).- El neerlandés Frenkie de Jong se ha lesionado muscularmente durante el entrenamiento que este jueves llevó a cabo el primer equipo del Barcelona, aunque el club azulgrana aún no ha informado del alcance de la misma.

Por EFE

El centrocampista es uno de los fijos del equipo de Hansi Flick y titular indiscutible, especialmente tras la baja de Pedri González, que ya jugó unos minutos en el pasado encuentro ante el Levante.

De confirmarse la baja del internacional neerlandés se añadiría a la del también centrocampista Pablo Paez Gavira 'Gavi', que ultima su puesta a punto, así como la del central Andreas Christensen, ésta de mayor duración.

El Barcelona recibe este sábado al Villarreal en partido correspondiente a la vigésima sexta jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).