Frenkie de Jong se lesiona en el último entrenamiento del Barcelona

El centrocampista es uno de los fijos del equipo de Hansi Flick y titular indiscutible, especialmente tras la baja de Pedri González, que ya jugó unos minutos en el pasado encuentro ante el Levante.
De confirmarse la baja del internacional neerlandés se añadiría a la del también centrocampista Pablo Paez Gavira 'Gavi', que ultima su puesta a punto, así como la del central Andreas Christensen, ésta de mayor duración.
El Barcelona recibe este sábado al Villarreal en partido correspondiente a la vigésima sexta jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).