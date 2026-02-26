Javier Tebas opina que es "de chiste" que el PSG "lidere el 'fair play' financiero"

El directivo español habló este jueves en la cumbre sobre negocio y fútbol del Financial Times, que tiene lugar en Londres, y abordó el tema de la extinta Superliga europea y del papel del Real Madrid y el PSG en el futuro del fútbol europeo.

"Nos han tirado la Superliga en 2021 con todo el lío que fue y ahora parece que son los salvadores. Ahora hay que darles las gracias al Real Madrid: 'gracias porque hiciste aquello'. Los únicos que hemos estado en los tribunales y en los medios, los únicos que hemos estado defendiendo a la UEFA, hemos sido nosotros. Nadie más. Ni ECA (hoy EFC), ni PSG ni nadie más", dijo Tebas.

"Se ha hecho un acuerdo del que nos hemos enterado la misma mañana. Pero yo no puedo decir que este acuerdo es bueno o malo para el fútbol porque no lo conozco. Ellos se tiran bendiciones entre ellos, que Florentino diga: 'Al-Khelaifi, qué bueno eres' y viceversa... A mí no me dice nada. No puede ser que en 2026, este acuerdo, que afecta a toda la industria, no tenga la transparencia que tiene que tener", indicó.

"El comunicado dice que respetan la meritocracia deportiva, hombre, qué menos. Eso no me dice nada, también lo dijeron cuando presentaron la Superliga. Segundo, hablan del 'fair play' financiero. Si me dices esto, no voy a seguir, porque ¿quién va a liderar el 'fair play financiero? Me parece de chiste que el PSG o Al-Khelaifi lideren el 'fair play' financiero. No creo que sea el más idóneo para que lidere esto. Es verdad que el PSG ahora está haciendo un control, pero lleva diez años haciendo la fiesta y ahora se va a meter a ser normal y a liderar esto? No, hombre, no", aseveró.

Al ser preguntado sobre si cree que Florentino Pérez tratará de crear una nueva competición en el futuro, Tebas bromeó: "No sé si Florentino o Al-Khelaifi; tengo la duda".