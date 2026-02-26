La Premier League lanzará su propia plataforma para ver sus partidos en Singapur

El máximo dirigente de la competición inglesa confirmó la noticia en la cumbre sobre fútbol y negocio que organizó este jueves el Financial Times en la capital británica.

El acuerdo se ha hecho en conjunto con StarHub, la cadena que tiene los derechos de retransmisión en el país, y se extenderá durante los próximos ocho años.

El nombre oficial del servicio, que además de partidos ofrecerá otros contenidos como reportajes y entrevistas, será Premier League +.

"Estamos buscando construir un negocio, pero también aprender cosas que puedan ser replicadas en todo el mundo. Esta será una nueva aplicación que podrás descargar y tener en vuestras televisiones, vuestros ordenadores, para ver los 380 partidos de la competición y otro contenido adicional. Va a ser un canal 24 horas", aseguró Masters.

La intención de la Premier es probar este servicio primero en Singapur y si funciona extenderlo a otros países en el futuro.