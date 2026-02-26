Levante y Alavés juegan otra final tres años después, con el futuro de Coudet en el aire

Fue un 17 de junio de 2023 cuando el Deportivo Alavés infligió al levantinismo una herida de la que todavía no se ha recuperado, pese al ascenso del curso pasado. De la manera más cruel, de penalti muy protestado y en el minuto 129, ya en la prórroga, Villalibre dejó al Levante en Segunda División y lo hundió a nivel económico.

La sombra de la categoría de plata es cada vez más alargada en el Ciutat de València y todo lo que no sea ganar al Deportivo Alavés multiplicará las dudas y reducirá drásticamente las posibilidades matemáticas de lograr una permanencia que ahora tiene el Levante a siete puntos.

Para este partido el entrenador del Levante, Luís Castro, no podrá contar con los lesionados Brugué, Elgezabal ni Pablo Martínez, además del sancionado Arriaga, que cumplirá su tercer y último partido de sanción por su expulsión ante el Valencia en el derbi del pasado 15 de febrero.

Sin embargo, el centrocampista francés Ugo Raghouber ya está recuperado de unas molestias que no le dejaron jugar en el Camp Nou, donde Iván Romero sufrió una erosión ocular en el ojo izquierdo que no le impedirá participar en el duelo de este viernes.

Los dos jugadores apuntan al once inicial, al que podría regresar el argentino Matías Moreno tras descansar ante el Barcelona y formar pareja con Dela en el eje de la zaga, mientras que Raghouber jugaría junto a Olasagasti en la medular.

Para la parte ofensiva del equipo, Castro podría contar de nuevo con Espí como referencia arriba, escoltado por Carlos Álvarez e Iván Romero. Paco Cortés, uno de los futbolistas más en forma en los últimos partidos, y Tunde pugnan por entrar en la formación inicial.

Por su parte, el Alavés afronta su segundo partido en cuatro días. Después de cerrar la pasada jornada, abren la de este fin de semana con un desplazamiento importante para poner tierra de por medio con la zona roja.

Que el nombre de Coudet haya aparecido en la lista de futuribles entrenadores del River Plate podría desestabilizar al equipo vitoriano, aunque el técnico argentino se encargó de desmentir contacto alguno con el equipo de su país, que este jueves vivirá el último encuentro de Marcelo Gallardo como técnico franjirrojo tras su anuncio del pasado lunes.

El ‘Chacho’ podrá contar con toda la plantilla, excepto con Ville Koski, al que van a dejarle otra semana más de recuperación.

Tras las problemas fuera de casa de los vitorianos, el objetivo es encadenar el tercer encuentro sin perder como visitante.

Otra de sus metas será la de su portería. Los babazorros acumulan siete partidos recibiendo goles, lo que les ha obligado a marcar en todos esos duelos para poder puntuar.

A pesar de todo, los albiazules se han separado algo más de la zona roja con una distancia de tres puntos y tres equipos más en medio.

El argentino Lucas Boyé y Toni Martínez han sido los autores de nueve de los últimos 12 goles y son la verdadera amenaza ofensiva del equipo, especialmente, tras la salida a Inglaterra de Carlos Vicente.

Aunque Coudet consideró que no perjudicará la distancia entre partidos, la alineación podría verse afectada, sobre todo en el aspecto defensivo donde podrían regresar Facundo Garcés y Jon Pacheco.

Levante: Ryan, Toljan, Dela, Matías, Manu Sánchez, Raghouber, Olasagasti, Paco Cortés o Tunde, Carlos Álvarez, Iván Romero y Espí.

Alavés: Sivera; Tenaglia, Garcés, Pacheco, Jonny; Blanco, Ibáñez, Ángel, Aleñá; Toni y Lucas Boyé.

Árbitro: Hernández Maeso (Colegio Extremeño).