Logan Costa, gran novedad en el entrenamiento del Villarreal

El futbolista suma ya siete meses fuera del equipo y se encuentra en la recta final de su recuperación, aunque la duda reside en saber cuándo podrá estar en condiciones para integrarse de manera definitiva al grupo y volver a entrar en una convocatoria.

Logan Costa se lesionó el pasado mes de julio en los ligamentos de su rodilla izquierda, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

En una fase parecida está también el defensa Willy Kambwala, que está ya más integrado en el grupo, aunque todavía no está en dinámica completa.

El defensa de la República Democrática del Congo sufrió una rotura muscular del isquiotibial de su pierna izquierda a finales del mes de agosto, por lo que debería estar ya muy cerca de volver a estar disponible para jugar.

Por contra, sigue fuera de la dinámica de grupo el delantero Gerard Moreno, con problemas musculares y parece casi descartado para el partido frente al FC Barcelona del próximo sábado.