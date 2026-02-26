Longoria, cinco años al frente del Olympique que parecen tocar a su fin

Según publica la prensa, Longoria negocia la salida del club tras el último episodio precipitado hace unas semanas por el despido del entrenador Roberto de Zerbi, uno más pero que parece anunciar el final de su reinado.

Unos días más tarde, contra todo pronóstico, el Marsella anunciaba que las funciones del español quedaban restringidas a la representación institucional del club en las instancias francesas y europeas, una decisión que sonaba a un descarte de su influencia real.

Al tiempo, confiaba las riendas del sector deportivo al exjugador Medhi Benatia, que un día antes había anunciado su dimisión, que finalmente no cumplió para ver su papel de director deportivo reforzado.

Entre los pasillos, la figura de Longoria, hasta ahora todopoderoso responsable del club en nombre del proietario, el multimillonario estadounidense Frank McCourt, quedaba totalmente desdibujada.

En paralelo, crece la figura de Shéhérazde Semsar de Boisséson, influyente abogada de origen iraní, cercana al propietario, encargada de su holding personal y que desde 2024 figura como número 2 del Consejo de Administración del Olympique de Marsella, pero que cada día está más implicada en la vida diaria del club.

Apartado cada día más de los temas de fondo, Longoria está negociando su salida, algunos medios anuncian su retorno a la Juve, donde entre 2015 y 2018 se ocupó de los fichajes, al tiempo que señalan que la nueva mujer fuerte del Marsella apuesta para sustituirle por Pauline Gamerre, actual directoria general del Red Star, club de segunda división de las afueras de París, y miembro también del Comité Ejecutivo de la Federación Francesa de Fútbol.

En todo caso, Longoria ya no es la figura central del Marsella, un cambio de tendencia en el club al que llegó en julio de 2020 como responsable del área deportiva, tras haber pasado por el Nuwcastle, el Recreativo de Huelva, el Atalanta, el Sassuolo, el Juventus de Turín y el Valencia.

Una experiencia que llevó al Marsella donde McCourt le entronizó en 2021 tras una de las habituales crisis con los aficionados, asentado en su carácter abierto que pareció conectar con una de las gradas más explosivas de Europa.

En su primera temporada al frente del Olympique conquistó el subcampeonato, sinónimo de retorno a la Liga de Campeones, gracias a su apuesta personal por el argentino Jorge Sampaoli para el banquillo, lo que elevó su popularidad.

Pero en pocas semanas, el ex seleccionador albiceleste dio un portazo descontento con la falta de ambición de los fichajes y comenzaron las turbulencias.

La llegada de Igor Tudor al banquillo y del chileno Alexis Sánchez como estrella marcó un cambio de estilo, del juego de posesión del argentino a la presión directa del croata, que se saldó con una tercera plaza en la liga que les obligaba a pasar las fases previas de la Liga de Campeones.

El clima del club tampoco convenció a Tudor, que dejó su puesto al español Marcelino García Toral, que no consiguió la clasificación para la Liga de Campeones y que dejó el club tras una noche de infarto con los aficionados.

Quizá el momento más duro de Longoria, el 19 de septiembre de 2023, una reunión con las peñas del club, insultos, empujones, amenazas, que llevaron al entrenador asturiano a dejar su puesto y al presidente a pedir lo mismo, antes de que McCourt le convenciera de lo contrario.

Genaro Gattuso sustituyó a Marcelino pero no terminó la temporada, que el equipo acabó en el octavo puesto, antes de ponerse en manos de De Zerbi, que en su primer año consiguió el segundo subcampeonato de la era Longoria, pero no fue capaz de lograr la continuidad que quería el presidente.

En medio, el presidente fue suspendido 15 partidos tras haber gritado ante los medios que el fútbol francés estaba roído por la corrupción, tras un polémico arbitraje, lo que debilitó todavía más su figura, que parece no resistir al último asalto de un club que vive en un terremoto permanente.