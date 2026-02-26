Nico González ultima su recuperación

El futbolista se lesionó el pasado 15 de febrero contra el Rayo Vallecano, cuando sufrió una dolencia muscular, y se ha perdido los últimos tres duelos, los dos de la eliminatoria previa a los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Brujas, más el choque contra el Espanyol en el estadio Metropolitano del pasado sábado en LaLiga EA Sports.

Ya está prácticamente listo el futbolista argentino, con lo que, como muy tarde, se espera que esté disponible para el duelo de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey del próximo martes contra el Barcelona, aunque antes está el choque de este sábado contra el Oviedo, en el que es duda a día de hoy, a falta del entrenamiento de este viernes.