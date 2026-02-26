Otro récord al alcance de Pellegrini: ganar tres derbis consecutivos

El entrenador chileno Manuel Pellegrini sólo venció en uno de sus diez primeros partidos dirigidos al Betis contra el Sevilla, pero la tendencia varió el pasado 30 de marzo, cuando Johnny Cardoso y Cucho Hernández remontaron el gol de Vargas en el Villamarín (2-1), antes del 0-2 (Fornals y Altimira) de la primera vuelta en el feudo sevillista.

Desde que los dos vecinos hispalenses disputasen su primer duelo oficial, en la Copa de 1928, los béticos ha encadenado dos triunfos en otras cinco ocasiones, la primera de ellas en la Liga 1958/59, cuando ganaron por 2-4 en la inauguración del Sánchez-Pizjuán (Szalay y Diéguez marcaron para el Sevilla e hicieron los goles visitantes Luis del Sol, Kuszmann -2- y Areta II) y ganaron la vuelta por 2-0 (Moreira y Castaño).

En la temporada 1961/62, Pallarés, Luis Aragonés y el sevillista Bosch marcaron en el 1-2 de la ida liguera y el Betis venció en la devolución de visita por 3-1, gracias a un doblete de Pallarés y a un gol de Yanko descontado por el blanquirrojo Mateo.

El emparejamiento en los octavos de Copa en la siguiente campaña propició dos derbis consecutivos en el Villamarín que los béticos hicieron valer para imponerse por 2-1 tanto en la Liga -doblete de Luis Aragonés y gol de Diéguez- como en el duelo copero, cuando anotaron Bosch, Ansola y el sevillista Agüero.

Un gol de Romo decantó el Betis-Sevilla del Domingo de Ramos de 1986 y los verdiblancos se impusieron en el campo del eterno rival en la segunda jornada de la Liga siguiente (1-2), cuando un doblete de Poli Rincón remontó el tanto del local Moisés.

El mencionado Luis Aragonés era el entrenador del Sevilla en la campaña 1994/95, cuando perdió sus dos partidos contra el Betis de Lorenzo Serra Ferrer: 0-1 con gol de Alexis en el Sánchez-Pizjuán y 2-1 en el Benito Villamarín, con tantos de Kowalczyk, Sabas y del visitante Tevenet.