Oviedo (Grupo Pachuca) valora acudir a justicia española por partido suspendido ante Rayo

Esta fue la afirmación hecha este jueves por el presidente del club azul, Martín Peláez, quien compareció en la sala de prensa del estadio Carlos Tartiere, de Oviedo, en el marco de la presentación de los próximos actos del centenario del club que pertenece al mexicano Grupo Pachuca.

"Hemos hecho lo que teníamos que hacer, defender este escudo. Ganamos la primera instancia y ayer salió la resolución, ahora estamos evaluando todo, también pedir la cautelarísima de cara al partido del miércoles" 4 de marzo, explicó el presidente del Real Oviedo.

El Comité Nacional de Segunda Instancia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) emitió ayer su resolución en la que da la razón a LaLiga ya que considera que "la RFEF carece de competencia para revisar o declarar la ineficacia de las decisiones adoptadas por LALIGA en materia de suspensión, aplazamiento y fijación de fechas de los partidos de las competiciones que organiza".

El presidente del Real Oviedo, además, quiso salir al paso de los rumores en los que insinuaba que el Grupo Pachuca quiere vender el club azul y fue tajante afirmando que "la estabilidad económica de la entidad está garantizada, no hay números rojos ni ninguna deuda y el Grupo Pachuca no va a vender, va a estar aquí muchos años".

Martín Peláez no comparecía ante la prensa asturiana desde mediados de diciembre, cuando estuvo en la presentación del uruguayo Guillermo Almada como nuevo técnico del Real Oviedo.