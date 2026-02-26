Récord de ingresos de clubes con más de 30.000 millones en 2025 y el Real Madrid líder

Así lo refleja el documento de la UEFA hecho público este jueves "El panorama financiero y de inversión de los clubes europeos", que analiza las finanzas y últimos datos de 2025 de más de 700 clubes masculinos (739) de la máxima categoría de sus 55 federaciones y una muestra de 144 clubes de 37 países que presentaron sus informes de forma anticipada.

Según este, existe una considerable polarización de los ingresos entre los 25 clubes principales, ya que los declarados por el Real Madrid -1.161 millones€- son también el cuádruple que los del vigésimo primero, Crystal Palace (ING) y hay una diferencia de más de 350 millones€ entre el octavo, Manchester United (ING), y el decimotercero, Aston Villa (ING).

. Los ingresos han crecido a un ritmo de más de 1.300 millones€ anual entre 2015 (menos de 17.000 millones€) y 2025. El récord anterior fue en 2024 (28.600 millones€) y desde 2019 se han registrado los cuatro mayores aumentos interanuales de la historia.

. Los clubes de la 'Premier' inglesa obtuvieron 1.500 millones€ más en ingresos por retransmisiones televisivas en 2024 que en 2014. Durante el mismo periodo, el aumento combinado de estos ingresos de los clubes de las otras 53 ligas europeas fue de 1.600 millones€.

. Se prevé que la publicidad sea la primera fuente de ingresos que supere los 10.000 millones€ en 2025. El club más importante de Alemania gana siete veces más por patrocinio y publicidad que el medio. En Inglaterra e Italia la proporción es de 9 veces, en Países Bajos de 12, en Turquía de 13, en Francia de 29 y en España de 36.

. La diferencia del 90 % en los ingresos entre los clubes ingleses y los de la liga alemana y la española se mantuvo constante en 2024. Los alemanes superaron a los españoles en el segundo puesto.

. El club inglés medio aumentó sus ingresos en 2024 hasta 265 millones€; el alemán hasta 164 millones€ y el español hasta 77 millones%. Los italianos (71 millones) y franceses (68 millones).

. Los salarios de los jugadores, que siguieron aumentando en la pandemia "hasta alcanzar niveles insostenibles", aumentaron un 3 % en 2023 y un 2 % en 2024. La previsión es que crezcan entre un 2 % y un 3 % más en 2025, según datos preliminares facilitados por los clubes.

. Los mayores aumentos (al menos 50 millones€) fueron en el Barcelona y los ingleses Liverpool, Chelsea y Tottenham Hotspur. El PSG tuvo una importante disminución (107 millones€). Entre los 25 clubes principales, la proporción de ingresos destinados a salarios totales oscila entre el 43 % del Real Madrid y el 110 % del Olympique Lyonnais.

. Once clubes tuvieron beneficios operativos superiores a 50 millones€, encabezados por el Real Madrid, el Inter y el Manchester United. Cuatro tuvieron pérdidas superiores a los 50 millones€ (Lyon, Chelsea, Olympique de Marsella y Racing de Strasburgo Alsace).

. El total de los derechos de traspaso de las plantillas de los 20 clubes ingleses a finales de 2024 (11.600 millones€) superó al de los 58 alemanes, italianos y españoles juntos (10.300 millones€).

. La plantilla del Chelsea es la más cara jamás reunida (1.746 millones€ en concepto de derechos de traspaso. Su récord en 2024 fue 1.656 millones€). A finales de 2025 las del Manchester United, el Arsenal y el Real Madrid costarán más de 1.000 millones€.

. La inversión en estadios, instalaciones y otros activos ascendió a 2.400 millones€ en 2024 -récord por segundo año consecutivo, que supera el de 1.500 millones€ de 2019-. Real Madrid, Barcelona y Everton invirtieron más de 100 millones€.

. La tendencia de los inversores estadounidenses en el fútbol europeo que comenzó en la pandemia continúa, con nueve nuevos inversores en 2025, cifra igual en 2024 y 2023 e inferior a los once de 2022.

. A finales de 2025, 122 clubes de primera (uno de cada seis) tienen una relación de inversión cruzada con uno o más clubes. 81 de ellos tienen un vínculo con otro club de primera de la UEFA. Existen 345 inversiones en múltiples clubes, frente a menos de 60 hace diez años.