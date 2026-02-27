1-1. El Lens se desinfla; Panichelli alarga su racha

El equipo de Pierre Sage, una de las revelaciones de la temporada, se desinfla. Fue líder varias jornadas, infalible. Pero en las seis últimas fechas se ha dejado puntos en tres encuentros (Marsella, Mónaco y Estrasburgo). Ahora da vía libre al vigente campeón que puede elevar su ventaja a cuatro en el liderato.

Y eso que, al menos, evitó la derrota el Estrasburgo que se vio con el partido en contra pasado el cuarto de hora, cuando el argentino Joaquín Panichelli aprovechó un error de Pierre Ganiou y, con una estupenda vaselina en el borde del área, envió el balón a la red, fuera del alcance de Robin Risser.

Panichelli está en plena inspiración y lo demostró. El sudamericano sumó su decimocuarto gol en la Ligue 1 -dieciséis en lo que va de curso- e iguala en el primer lugar de los goleadores al inglés Steve Greenwood, del Marsella.

El Estrasburgo, que aspira a situarse en un lugar europeo, mantuvo su ventaja hasta la hora de partido pero se le escapó el triunfo en una acción a balón parado. Fue en un córner botado por Florian Thauvin al área pequeña que despejó, hacia el centro, el meta Mike Penders. El maliense Mamadou Sangare recogió el rechace y con un buen disparo desde fuera del área llevó la pelota a la red y estableció el empate que se mantuvo hasta el final.

La igualada es insuficiente para ambos. El Lens no logró asaltar el liderato y queda a un punto del París Saint Germain, y el Estrasburgo no consiguió entrar en la zona europea, es sexto, a dos del Stade Rennes y el Lille.