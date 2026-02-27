2-0. El Aston Villa de Emery, en depresión

A pesar de que catorce puntos distancian a los 'wolves' de la salvación que marca el Nottingham, la mejoría del equipo de Rob Edwards es evidente. Solo ha perdido uno de los cuatro últimos partidos que ha disputado y fue mejor en el derbi de Black Country.

El Wolverhampton solo llevaba una victoria antes de recibir al Aston Villa. Fue la del pasado 3 de enero ante el West Ham. Pero ganó por segunda vez en el curso gracias al gol del brasileño Joao Gomes, a la hora de juego, que aprovechó un balón cedido por el camerunés Jackson Tchatchoua que recibió un buen pase por la derecha de Adam Armstrong.

El equipo de Birmingham fue incapaz de dar la vuelta a la situación. Ni siquiera pudo lograr el empate aunque tuvo una gran oportunidad cuando Mosquera, en el minuto 96 salvó bajo palos un tiro del belga Amadou Onana que iba a gol.

Fueron los wolves los que sentenciaron a continuación, en un contraataque que pilló descolocado a los visitantes, volcados en el área rival. Lo firmó el portugués Ricardo Gomes, en una contra, con un balón que quedó muerto y con el portero fuera de su meta.

Asumió una nueva derrota el Aston Villa, la séptima del curso. Está en peligro el tercer puesto que ha mantenido durante mucho tiempo el combinado de Emery que está a cuatro del segundo lugar del Manchester City y que puede ser cazado por el Manchester United, cuarto, solo a tres.