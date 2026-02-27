3-0. Luis Suárez, de nuevo protagonista de la victoria del Sporting

Los goles no se hicieron esperar y el cafetero deleitó a la afición en el minuto seis, adelantando a su equipo en el marcador.

No tardaría mucho en llegar el segundo, ya que en el 16', tras una asistencia de Hjulmand, Suárez logró volver a superar a la defensa del visitante para firmar el 2-0.

El Sporting no estuvo falto de oportunidades conforme avanzaba el encuentro, entre ellas varias protagonizadas por el uruguayo Maxi Araújo, que sin embargo los 'leones' no lograron capitalizar.

No fue hasta el tiempo de descuento, en el 94', que el centrocampista Daniel Bragança, tras recibir la pelota de Nuno Santos, logró superar a la defensa rival y remató anotando el tercero.

Con esta nueva victoria el Sporting se sitúa a cuatro puntos del líder, el Oporto, quien acumula 65. El Estoril, por su parte, es séptimo con 33 puntos.