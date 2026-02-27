3-1. El Oporto firma una victoria 'in extremis' frente al Arouca

El partido comenzó muy bien para los anfitriones, ya que cuando solo había pasado un minuto desde el pitido inicial el joven polaco Oskar Pietuszewski inauguró el marcador con su primer gol en la Liga portuguesa.

En un primer momento el gol fue anulado por fuera de juego, pero el VAR intervino y fue dado como válido.

El Oporto dominó con claridad hasta el descanso y durante muchos minutos en el segundo tiempo, y dispuso de suficientes ocasiones para aumentar su ventaja, pero pecó de falta de puntería y el Arouca le sorprendió en el minuto 70, cuando en el francés Naïs Djouahra empató al rematar a pocos metros del área después de un disparo fallido del uruguayo Alfonso Trezza.

Cuando el empate parecía definitivo, en el minuto 87 el marfileño Seko Fofana fue derribado por el español Jesús Santiago dentro del área y el árbitro pitó un penalti a favor del Oporto que convirtió en el 2-1 William Gomes.

La ventaja local la amplió en el tiempo añadido el nigeriano Terem Moffi, que también se estrenó como goleador en la competición portuguesa, tras una asistencia de Gomes.

El Oporto es líder de la Liga de Portugal con 65 puntos, cuatro más que el Sporting, que también disputa este viernes su partido correspondiente a la jornada 24.