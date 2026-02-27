Almada: "Independientemente de quien juegue, el equipo del Atlético será de primera línea"

"Son una de las mejores plantillas y cualquier opción será muy complicada y de mucha calidad. Llevamos toda la semana pensando en sortear las dificultades que nos va a presentar el rival y tenemos claro que, si ante el Atlético repetimos errores de otras jornadas, ellos nos castigarán", explicó el preparador oviedista en la sala de prensa de El Requexón, justo antes del último entrenamiento de la semana para los azules.

En los ocho partidos con Almada a los mandos del equipo, el Real Oviedo consiguió adelantarse en el marcador en seis, pero solo ganó un encuentro, algo que cabrea a Almada porque, en dichos duelos, "el equipo fue superior la mayor parte del tiempo y dejó de sumar puntos que merecía".

"Seguramente va a jugar y tenemos plena confianza en él. Siempre suma, juegue o no juegue. Es un referente en la institución y su importancia es total. Nos alegramos de que tenga esta oportunidad, es muy inteligente y seguro que se adaptará rápido al engranaje colectivo", dijo el uruguayo sobre el central Dani Calvo, que será titular ante el Atlético por las lesiones de Costas y Bailly y disputará sus primeros minutos a las órdenes de Almada.

Por último, el técnico del Real Oviedo, que es colista de Primera con 17 puntos, fue preguntado por la nueva resolución de la RFEF acerca del partido suspendido ante el Rayo y que podría jugarse el miércoles que viene. Al respecto, dijo que el conjunto azul fue el que "menos culpa tuvo en todo esto y, a su vez, ha sido el más perjudicado".