Fútbol Internacional
27 de febrero de 2026 - 16:15

Castro y Coudet apuestan por continuidad en Levante-Alavés que abre la jornada en España

Valencia (España), 27 feb (EFE).- El entrenador del Levante UD, Luís Castro, y el técnico del Alavés, Eduardo Coudet, apenas modifican sus alineaciones con vistas al duelo que disputan ambos equipos este viernes en el Ciutat de València, que abre la vigésima sexta jornada de LaLiga EA Sports (Primera División española).

Por EFE

El entrenador del Levante vuelve a confiar en el centrocampista Ugo Raghouber, que no jugó ni un minuto en el partido anterior ante el FC Barcelona, para liderar el juego de su equipo junto a Jon Olasagasti. La otra novedad llega en defensa con la entrada de Matías Moreno en lugar de Alan Matturro.

Por su parte, Coudet apuesta por la titularidad del central Jon Pacheco y del centrocampista Carles Aleñá, que firman los únicos cambios con respecto al once titular por el que apostó en el duelo ante el Girona.

Castro ha elegido un once formado por Ryan; Toljan, Moreno, De la Fuente, Sánchez; Olasagasti, Raghouber; Tunde, Álvarez, Cortés; y Romero.

Coudet ha apostado por Sivera; Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada; Pérez, Blanco, Ibáñez, Aleñá; Martínez; y Boyé.