Ecuador convoca a jugadoras de clubes de seis países para amistosos ante Uruguay

Guayaquil (Ecuador), 27 feb (EFE).- Ecuador jugará dos amistosos contra Uruguay los próximos 4 y 7 de marzo, con una plantilla en la que la mayoría de las jugadoras provienen de clubes de Argentina, Brasil, Colombia, España, Italia y México, y con la mirada puesta en los partidos de la Liga de Naciones femenina previstos para abril.