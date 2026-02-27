El argentino Carlos Alcaraz, del Everton estará entre tres a cuatro semanas de baja

"Alcaraz tiene una lesión que probablemente lo mantendrá fuera entre tres o cuatro semanas. Tuvo problemas en el último minuto del entrenamiento del domingo. Si no tuviera problemas, habría sido titular el lunes contra el Manchester United", afirmó David Moyes, técnico del Everton, en la previa del encuentro ante el Newcastle.

El argentino, que esta temporada ha disputado 17 partidos con un gol en la Copa de la Liga y una asistencia en Premier League, se perderá los próximos cuatro partidos del torneo doméstico entre los que destacan los duelos ante el Arsenal y el Chelsea.

Alcaraz, de 23 años e internacional sub-23 con la selección argentina, llegó al conjunto inglés la pasada temporada en calidad de cedido, y, posteriormente, la entidad hizo efectiva la opción de compra que acordó con el Flamengo brasileño, conjunto del que llegó procedente en el mercado invernal.