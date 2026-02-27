El Bayern, en busca de un golpe de autoridad, y el Dortmund, en plan de no perder contacto

El Bayern es primero, con ocho puntos de ventaja sobre el Dortmund, que podría aumentar a 11 con una victoria. El Dortmund, por su parte, tuvo un buen regreso de la pausa de invierno con cuatro victorias consecutivas en la Bundesliga que coincidieron con un bajón del Bayern, que, en el mismo período, encajó su primera derrota en la competición doméstica, frente al modesto Augsburgo, y se dejó puntos en un empate ante el Hamburgo.

En la jornada anterior, sin embargo, el Dortmund perdió parte de lo que había logrado recortar al empatar con el Leipzig, mientras que el Bayern logró una victoria ante el Eintracht Fráncfort.

Además de la tendencia interrumpida, el Dortmund tiene que digerir el varapalo que representa la eliminación en la Liga de Campeones a manos del Atalanta el miércoles.

Mientras, el Bayern ha podido preparar el partido a lo largo de la semana por haberse clasificado directamente a octavos de final de la Liga de Campeones, lo que no ha ocurrido con el Dortmund.

La disposición táctica habitual de los dos equipos hace esperar mañana un partido algo asimétrico. El Dortmund suele jugar con una defensa de tres centrales y dos carrilleros muy ofensivos, mientras que el Bayern juega con una defensa de cuatro en línea, dos extremos definidos -suelen ser Luis Díaz y Michael Olise-, con Harry Kane en punta -aunque a veces retrase su posición-, y por detrás de él un media punta que, en la mayoría de los partidos, ha sido Serge Gnabry debido a la lesión de Jamal Musiala, que ya está de vuelta.

En lo personal, ambos equipos tienen algunas bajas y dudas.En el Bayern la baja del meta y capitán Manuel Neuer, que ha pasado por una lesión en el gemelo, parece segura, aunque su recuperación parece marchar mejor de lo que se creyó en un primer momento. Al ser preguntado sobre si la evolución de Neuer permitía esperar que estuviera en la portería en el clásico el entrenador, Vincent Kompany, dijo que "probablemente no".

"Si no juega, jugará Jonas Urbig, que siempre lo ha hecho bien. Y, posteriormente, nos alegraremos cuando podamos volver a contar con Manu", dijo Kompany.

Konrad Laimer, en cambio, está recuperado y podrá volver a ocupar el lateral derecho. En la otra banda, con Alphonso Davies de baja por lesión muscular, estará seguramente Josip Stasinic.

El Dortmund, por su parte, tendrá que prescindir por sanción del lateral derecho Julian Ryerson, muy importante por el aporte que suele hacer al fuego ofensivo con sus desbordes y sus centros, que seguramente será sustituído por Yan Couto.

El central Nico Schlotterbeck viene de una lesión y, aunque estuvo en la convocatoria contra el Atalanta, pasó todo el partido en el banquillo. Schlotterbeck, sin embargo, podría reaparecer, mientras que para el también central Niklas Süle el partido llega demasiado pronto.

Borussia Dortmund: Kobel; Can, Anton, Schlotterbeck; Yan Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy.

Bayern: Urbig; Laimer, Upamecano, Tah, Stasinic; Pavlovic, Kimmich; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane.