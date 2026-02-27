El clásico de la ‘Champions’ en octavos, la premonición cumplida

La última, la pasada temporada, en la que el Real Madrid se impuso con claridad ante el Manchester City en la ronda previa a los octavos de final.

Eliminatoria en la que el francés Kylian Mbappé fue protagonista, por su gol en la ida y por los tres que marcó en la vuelta.

Importancia que no tuvo esta temporada, al perderse el partido ante el Manchester City por molestias físicas. Una baja que podría darse también en los octavos de final, que se disputarán el 10-11 de marzo la ida y el 17-18 la vuelta, ya que Mbappé arrastra molestias en la rodilla izquierda.

Sin periodo de vuelta establecido, aunque, eso sí, con el objetivo de poder estar disponible para una de las grandes citas de la temporada, una eliminatoria de altura ante el Manchester City que los integrantes del Real Madrid veían venir, aunque el sorteo deparase un 50% de posibilidades entre el conjunto inglés y el Sporting de Portugal.

Habitual pregunta tras pasar de ronda sobre preferencia respecto al rival, que normalmente se responde con evasivas; pero Arbeloa y Courtois se ‘resignaron’ a tener al Manchester City como rival.

“¿Guardiola en octavos? El que venga, da igual, van a ser muy complicados y no tenemos ninguna predilección. El objetivo era estar en el bombo. Enfrentarse al City se ha convertido en habitual tras seis años seguidos, seguro que nos vuelve a tocar, pero da igual porque será una eliminatoria complicadísima con la vuelta fuera de casa”, señaló Arbeloa en rueda de prensa.

“Ya sabes que mañana o pasado saldrá el City (ríe). Espero que podamos cambiar. Es un rival duro, están bien en la Liga portuguesa. Llevamos muchos años jugando contra el City, parece el partido soñado de la lotería y esperemos que no sea así”, dijo Courtois.

Predicción que se acabó cumpliendo y ambos equipos vivirán su 16º y 17º enfrentamiento en la Liga de Campeones. Todos, menos dos -en 2012- desde la temporada 2015-2016; solo en una temporada de las últimas siete no se han visto las caras; y en esta ocasión lo harán el máximo posible: tres.

Un duelo que contará con un cambio importante respecto al de la fase Liga. En el banquillo del Real Madrid estará Álvaro Arbeloa y no Xabi Alonso, tras su marcha en enero.

Guardiola, entrenador del Manchester City, y Xabi Alonso guardaban una gran relación. Por ello, las preguntas a Pep sobre Xabi Alonso y su momento de dudas como entrenador del Real Madrid fueron protagonistas en la rueda de prensa previa al encuentro; con Guardiola dejando una frase, un consejo, peculiar.

“Que mee con la suya. Y como no meará colonia, le irá bien. Ya verás”, contestó Guardiola.

Un consejo que, visto lo ocurrido con la marcha de Xabi Alonso, no cuajó. Y ahora tendrá enfrente a un Arbeloa que, como jugador, le tuvo enfrente en momentos de tensión en los clásicos Barcelona-Real Madrid con Guardiola y Mourinho en los banquillos.

Manchester City 1-1 Real Madrid (Real Madrid gana 4-3 en penaltis)

Real Madrid 3-1 Manchester City (prórroga)