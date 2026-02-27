El estadounidense Matarazzo cree que partidos ante Mallorca y Athletic están "conectados"

Los donostiarras se medirán al Mallorca el sábado en Son Moix tras un insuficiente empate en Anoeta ante el colista Oviedo, un partido en el que encajaron tres tantos a balón parado. "Necesitamos hacer un gran encuentro tras los partidos del Real Madrid y el Oviedo", ha comentado Matarazzo este viernes.

En cuanto al cuadro balear, estrenará entrenador con Demichelis tras la destitución del vizcaíno Jagoba Arrasate. "Cambiarán algunas cosas, pero otras muchas serán parecidas", ha opinado Matarazzo sobre el juego del cuadro bermellón.

A pesar del cambio de entrenador, el técnico realista es consciente de que el Mallorca es un equipo "muy fuerte" en casa, en especial con un Muriqi que lleva 16 goles.

Todo ello, en la antesala de la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Athletic, un encuentro que podría condicionar la alineación del entrenador estadounidense de cara al compromiso liguero.

"Hay algunos jugadores que no podrán jugar los dos partidos, pero tenemos tres días para descansar y algunos sí podrán jugar", ha indicado el preparador estadounidense.

En cuanto a las bajas, Matarazzo no podrá disponer de Aihen Muñoz, Rupérez, Kubo, Odriozola y Brais Méndez, este último por sanción. Por el contrario, recuperará a Sucic y Barrenetxea tras varias semanas en el dique seco.

Odriozola se rompió el cruzado la pasada semana ante el Oviedo nada más entrar en el campo y, aunque se trata de una larga lesión, está "con mucha energía y ganas de recuperarse lo antes posible", ha dicho Matarazzo.

Por su parte, Kubo ha vuelto a trabajar en el campo tras más de un mes de parón, aunque todavía necesita "algunas semanas" para recuperarse.