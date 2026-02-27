El Liverpool se gasta 488 millones en salarios

Esto supone un incremento de 42 millones respecto a la temporada anterior y representa la mayor nómina de la competición por delante de la del Manchester City, que se dejó 408 millones de libras en sueldos, la del Arsenal, que está alrededor de los 340 millones, y la del Manchester United, que se sitúa en 313 millones.

El incremento en las nóminas del Liverpool se explica en parte por los pluses que ingresaron los futbolistas por conquistar la Premier League.

En total, el conjunto 'Red' ha presentado unos beneficios de 15,2 millones antes de impuestos, gracias a la participación en la Liga de Campeones, donde llegaron a octavos de final tras ganar siete de ocho partidos en la fase de grupos, mientras que el curso anterior registraron pérdidas de 57 millones de libras principalmente por haber jugado en la Europa League, una competición que da muchos menos beneficios económicos.

Además, los ingresos supusieron un récord de 703 millones, 89 más que en la temporada 2023-2204, en tanto que los ingresos por derechos de televisión aumentaron a 264 millones y los ingresos por día de partidos se incrementaron 14 millones hasta los 116 millones.

Los nuevos acuerdos de patrocinio y las actuaciones de estrellas mundiales como Taylor Swift y P!nk en Anfield contribuyeron a que los ingresos comerciales subieran 15 millones hasta los 323 millones. La deuda total del club es de 286 millones.

"El club se enfrenta a importantes retos en cuanto a los costes, incluyendo aumentos en los costes operativos y de administración de 'staff', a la par que la necesidad de seguir compitiendo al máximo nivel tanto en el equipo masculino y femenino. Desde el periodo publicado, hemos invertido significativamente para continuar mejorando nuestras plantillas, invirtiendo en el presente del club y en el futuro también", dijo Jenny Beacham, consejero financiero del Liverpool.