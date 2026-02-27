El Valencia inscribe al argentino Renzo Saravia, que ya hace el trabajo táctico

En sus primeros días como nuevo jugador del Valencia, el carrilero derecho ha seguido un plan de entrenamiento específico, pero en la sesión de este viernes dio un paso más e hizo el trabajo táctico bajo las órdenes de Carlos Corberán, según fuentes oficiales del club.

La inscripción de Saravia permite que el futbolista de 32 años, que llega libre después de terminar su etapa en el Atlético Mineiro de Brasil para suplir la baja del operado Dimitri Foulquier, esté disponible para entrar en su primera convocatoria y, si Corberán lo estima oportuno, debutar como valencianista en Mestalla.

Mientras, su compatriota Lucas Beltrán no se ha ejercitado en toda la semana con el grupo y su participación resulta complicada. El delantero argentino ya no estuvo disponible contra el Villarreal por problemas en la rodilla, una articulación que también ha dado problemas en las últimas semanas a Diego López.

Sin embargo, el extremo asturiano sí que se ha entrenado durante la semana con el equipo con un vendaje en la rodilla y podría ser la gran novedad de la convocatoria junto a Saravia.