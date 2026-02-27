FAS y Firpo libran duelo directo por el liderato de la Liga salvadoreña

El FAS es líder con 21 puntos y será local ante los Pamperos del Firpo, que son los vigentes campeones y dueños del segundo puesto con 20 enteros.

El Águila, tercero con 18 puntos, intentará sorprender y acercarse a los líderes en su duelo con el Cacahuatique, que es octavo con 12 unidades.

El Inter FA, equipo benjamín que ha dado la sorpresa en este torneo, es cuarto con 17 puntos y se medirá de visita a los Cucheros del Municipal Limeño, séptimo con 12 enteros.

El subcampeón Alianza es quinto con 16 enteros y en esta jornada tendrá como rival al Zacatecoluca, dueño del sótano 2 puntos y principal candidato al descenso.

En su lucha por escalar posiciones, el Isidro Metapán debe visitar al Fuerte San Francisco. Estos clubes se ubican en la sexta y décima posición con 13 y 5 puntos, respectivamente.

El Platense, noveno con 6 enteros, medirá fuerzas con el Hércules, undécimo con 5 unidades.

Tras 22 fechas de etapa regular, los equipos ubicados en las primeras 8 posiciones avanzarán a los cuartos de final para eliminarse a doble juego hasta llegar a la final, que se disputa a partido único.

28/02: Municipal Limeño-Inter FA, Zacatecoluca-Alianza, FAS-Firpo.

1/03: Fuerte San Francisco-Isidro Metapán, Hércules-Platense y Águila-Cacahuatique.