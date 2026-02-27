Flick celebra su centenario ante un Villarreal en racha como visitante contra el Barça

Tras recuperar el primer puesto la pasada jornada aprovechando el pinchazo del Real Madrid ante Osasuna, el Barça afronta el doble reto de ganar al tercer clasificado en el Spotify Camp Nou dando un paso adelante en su juego antes de afrontar, el martes, la vuelta de semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

Si quiere jugar por segundo año consecutivo la final de la competición del KO, el defensor del título tendrá la difícil misión de remontar un 4-0 en contra. "Difícil, pero no imposible", ha insistido Flick en una semana en la que ha cumplido 61 años.

Pero antes, el técnico germano, con un balance de 74 victorias, 9 empates y 16 derrotas, intentará redondear el 75% de triunfos con el Barça ante el Villarreal. Y lo hará sin el centrocampista Frenkie de Jong, que en el entrenamiento del jueves sufrió una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha.

Sin el internacional neerlandés, un fijo en las alineaciones que estará entre cinco y seis semanas de baja, Flick deberá elegir quién acompaña a Pedro González 'Pedri' en la medular.

Los centrocampistas Marc Bernal y Marc Casadó serían las opciones más obvias para suplir al capitán azulgrana, pero no sería descabellado que el versátil zaguero Eric Garcia ocupara la posición de mediocentro, algo que ya ha hecho esta temporada.

En cualquier caso, la presencia de Pedri, que ante el Levante reapareció tras superar una lesión muscular, será fundamental en las próximas semanas.

Al Barça le espera un calendario exigente con la disputa de partidos complicados en LaLiga -Villarreal, Athletic Club, Sevilla y Rayo Vallecano-, el duelo de semifinales de la Copa del Rey y la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones frente al Newcastle.

Además de De Jong y de los también lesionados Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Andreas Christensen, Flick no podrá contar con el sancionado Gerard Martín, por lo que otra de las dudas que presenta la alineación es la del lateral izquierdo.

Desde la derrota copera contra el Atlético de Madrid, Alejandro Balde ha sido suplente ante el Girona y el Levante. Contra el equipo valenciano, Joao Cancelo despuntó en ese carril. Su titularidad no sería una sorpresa.

Por su parte, el Villarreal llega a Barcelona con el objetivo de sumar su primera victoria ante uno de los equipos grandes de LaLiga, ya que todavía no ha sido capaz de ganar a ninguno de los equipos que junto a ellos, han disputado este curso la Liga de Campeones.

El equipo de Marcelino, que se ha impuesto en sus dos últimas visitas al Barça, llega además avalado por los 51 puntos que acumula y que le mantienen en la tercera posición, con nueve puntos menos que el Real Madrid y tres más que el Atlético de Madrid. Su colchón para repetir en la Liga de Campeones es nueve puntos.

El conjunto 'groguet' ha sido capaz de recuperar el pulso de resultados en la última semana, con sus triunfos en los duelos autonómicos ante el Levante y el Valencia, seis puntos que le han permitido volver a recuperar la distancia sobre sus perseguidores.

Para el choque, el técnico tiene la ausencia destacada de Gerard Moreno, que sigue sin completar la recuperación de sus problemas musculares y las bajas de larga duración de Logan Costa, Juan Foyth y Willy Kambwala.

Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsí, Eric García, Balde; Marc Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Raphinha; y Lewandowski.

Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Pedraza; Pepe, Comesaña, Pape Gueye, Moleiro; Ayoze Pérez y Mikataudze.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera (Comité castellano-manchego).