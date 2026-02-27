Flick no descarta dirigir cien partidos más al Barcelona

"¿Por qué no?", ha respondido Flick al ser preguntado, en la rueda de prensa previa a este partido de LaLiga EA Sports, por si se ve entrenando 100 partidos más al Barça, donde ha dicho que disfruta de su trabajo "cada día" en un club que "es perfecto" para él.

Además, el preparador alemán ha insistido en que "es un gran honor" entrenar a un equipo con unos jugadores que "hacen un trabajo fantástico".

Flick, que tiene contrato con el Barcelona hasta el 30 de junio de 2027, ha recordado que su trabajo "es que el equipo esté mejor cada día" con vistas a un tramo de la temporada que se prevé decisivo con la disputa de siete partidos antes del parón internacional.

Y, en este sentido, el preparador de Heidelberg ve al equipo "muy centrado" de cara a los próximos encuentros: "Seguimos teniendo la oportunidad de mejorar en cada partido, porque ahora la importante es ganar, ganar y ganar, porque eso es lo que te da confianza".

No podrá contar Flick durante el próximo mes y medio con el centrocampista Frenkie de Jong por una lesión muscular, una baja de la que no quiere lamentarse más de los debido.

"Creo que todos los equipos tienen futbolistas lesionados y eso lo tenemos que gestionar también nosotros. Tenemos mucha calidad en el equipo en distintas posiciones y yo no miro a los jugadores que no pueden jugar, me centro en los que sí que nos pueden aportar. No quiero hablar demasiado de los lesionados porque no quiero excusas, ni quejas", ha comentado.

Con todo, el técnico germano prefiere centrarse en el próximo partido contra el Villarreal, al que considera un rival peligroso "con fantásticos jugadores", lo que obligará a sus jugadores a estar "al máximo nivel".

"Si recordamos el último partido, fue una victoria con suerte porque ellos gozaron de muchas transiciones y de muy buenas oportunidades y es algo que tenemos que vigilar. Tenemos que mantener la pelota, no cometer errores innecesarios y tenemos que jugar con nuestro estilo", ha añadido.

Más allá de la actualidad deportiva, Flick fue uno de los protagonistas esta semana de la precampaña electoral al acudir al acto de presentación del libro del presidente saliente del FC Barcelona y precandidato, Joan Laporta, 'Així hem salvat el Barça ('Así hemos salvado el Barça').

Flick ha comentado que se trató de "un acto privado" y ha subrayado que en las últimas semanas no ha tenido "mucho contacto" con Laporta, al que respeta "muchísimo" y le desea "lo mejor".