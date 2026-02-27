Font promete 5.000 abonos y descuentos a los otros 10.400 socios en lista de espera

"Hay 15.400 socios que llevan años en lista de espera, algunos de ellos llevan entre 10 y 15 años. Tenemos que aceptar la partida de ingresos en los días de partido no será la misma, pero tenemos la capacidad de compensarlo con ingresos de otras vías", ha comentado el líder de la plataforma 'Nosaltres' en una rueda de prensa convocada en su sede electoral en Barcelona.

Font ha comparecido acompañado por Carles Urdiales, presidente del colectivo de socios Seguiment FCB, integrado en su plataforma electoral, quien ha explicado que estas medidas se implementarían cuando el estadio estuviera a pleno funcionamiento.

Urdiales ha detallado que estos 5.000 nuevos abonados suplirán a otros que se han dado de baja en los últimos años, y ha especificado que los asientos se asignarán "en todo el estadio a medida que se liberen" y no solamente en la tercera gradería.

Respecto a los 10.400 socios que quedarán en la lista de espera, han desvelado que el club reservará en cada partido un paquete de entre 1.000 y 5.000 entradas para ellos, según el tipo de partido, y que se sortearán entre los interesados que las soliciten.

"Es probable que puedan asistir a uno de cada tres paridos. Es un sistema provisional de asistencia regular que les permitirá tener un abono en un futuro", ha comentado Font, quien ha concretado que solo aquellos con una permanencia mínima de dos años en lista de espera podrán acogerse a este programa.

El plan también incluye un sistema de excedencia, al que los socios podrán acogerse un máximo de tres cursos sin perder su sitio en la lista.

Font ha admitido que reservar este paquete de entre 1.000 y 5.000 entradas para venderlas a precio de abonados supondría una pérdida de entre 10 y 15 millones de euros de ingresos, según sus estimaciones.

"No son cantidades menores, pero con los 50 millones de euros de comisión a Darren Dein podríamos haberla implementado durante cinco años. Apostamos por otras vías alternativas para generar ingresos y ampliar estas políticas atractivas para el socio", ha añadido.

Esta propuesta se suma a otras iniciativas "estrella" de Font en el programa social, como la ampliación de la grada de animación a 5.000 personas y la rebaja de hasta el 75% del precio a los abonos de los socios que acudan a un mínimo de 80% de partidos. Esta última medida supondría una reducción de otros 10 millones de euros de ingresos, según la precandidatura.