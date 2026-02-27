Guardiola, sobre el Real Madrid: "Cuanto más juegas contra los mejores, más aprendes"

El técnico español compareció este viernes en rueda de prensa minutos después del sorteo que les emparejó con el Real Madrid en los octavos de final de la competición europea y estuvo poco hablador al ser preguntado por dicho enfrentamiento.

"Cuanto más juegues contra los mejores del mundo, más aprendes, más mejoras y mejor eres en el futuro", dijo en una escueta respuesta el de Sampedor.

Real Madrid y City se han visto las caras en nueve ocasiones en las últimas cinco temporadas y se medirán de nuevo por un puesto en los cuartos de final de la Champions con el primer duelo disputado en el Santiago Bernabéu el 10 u 11 de marzo y la vuelta en el Etihad Stadium el 17 o 18 del mismo mes.