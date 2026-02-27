Gustavo Siviero, sobre la llamada de Demichelis: "Percibí una ilusión tremenda"

"Hemos hablado de cuestiones formales. No nos conocíamos, conozco su trayectoria y sí, lo que percibí es una ilusión tremenda, está con mucha energía y es importantísimo", ha declarado Siviero.
El técnico se ha encontrado a unos jugadores que lo han puesto "fácil". "Estaban muy receptivos, colaborativos, a la altura de lo que necesita el momento. Han entendido que soy un colaborador más y me integré", ha dicho.
Para el técnico argentino, se trata de una oportunidad única: "Una enorme ilusión, tratar de vivir y disfrutar el momento, está claro que cualquier entrenador que tenga de dirigir un partido en primera es un hecho para disfrutarlo y destacarlo", ha remarcado.
Siviero también ha contado que habló con Jagoba Arrasate tras su destitución. "Ha tenido un trato exquisito, hablamos de muchísimas cuestiones, principalmente de como estaba él", ha apuntado.
Respecto al once titular, el entrenador bermellón no ha querido dar pistas, pero ha dejado caer que intentará cambiar "algunos matices", si bien ha reconocido que es difícil hacer una revolución en pocos días.
De cara al partido de este sábado en Palma, el argentino ha indicado el camino a seguir para su equipo: "Sufren a balón parado, en situaciones de área, vamos a tener que pisar mucho área rival, cortocircuitar su juego y aprovechar nuestras oportunidades".
El equipo volverá a contar con las bajas de Takuma Asano, Marash Kumbulla y Jan Salas, mientras que el resto de futbolistas estarán a disposición del cuerpo técnico.