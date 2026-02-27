Hugo Viana, director deportivo del City: "Será como una final anticipada"

"En este tipo de partidos nunca hay un favorito. Es como si fuera una final anticipada. La calidad de los equipos es muy alta y nunca se debe juzgar al oponente por el momento en el que esté. Creo que será un partido diferente de lo que esté pasando en las ligas regulares", declaró el portugués en una entrevista con Movistar tras el sorteo celebrado en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

El directivo del conjunto inglés remarcó que es un partido "muy bonito de jugar", e incidió en que, además, en los últimos años ha habido victorias de ambos equipos, por lo que se ha convertido en "uno de los duelos más bonitos de esta Champions".

También ha valorado el hecho de que el Manchester City cuente con el técnico español Pep Guardiola en su banquillo: "es el mejor entrenador del mundo, un entrenador muy experimentado en esta competición, pero al final son dos partidos en los que tenemos que estar bien y todos tienen que estar a un alto nivel".

Viana también comentó el buen nivel en el que se encuentra el mediocampista español Rodri tras recuperarse de su lesión del pasado 2024 y remarcó que desde el club se encuentran "muy contentos con él".

El Manchester City se enfrentará al Real Madrid en el Santiago Bernabéu el 10 u 11 de marzo durante la ida de la eliminatoria, mientras que jugará en el Etihad Stadium la vuelta el 17 o 18 del mismo mes.