Iñigo Pérez-Valverde, reencuentro especial en Vallecas

La historia de Valverde e Iñigo Pérez se remonta a 2001, cuando Ernesto trabajaba en la dirección deportiva con Andoni Zubizarreta. En ese momento, fue a visitar a la familia de Iñigo, que tenía 13 años y jugaba en el Txantrea, para hablar con sus padres para incorporarle al Athletic y llevarle a Lezama. Después, más adelante, coincidieron en el vestuario como futbolista y entrenador en la última campaña de Iñigo en el conjunto bilbaíno.

Aunque ya se han enfrentado en otras ocasiones como entrenadores de Rayo y Athletic, el recuerdo y el cariño que les une siempre hace especial este duelo al que el conjunto madrileño llega en un buen momento tras ganar al Atlético de Madrid y empatar en Sevilla con el Betis.

Esos cuatro puntos le han permitido al Rayo tomar algo de aire en la clasificación aunque se mantiene solo dos por encima del descenso, por lo que la victoria es muy importante para seguir mirando hacía arriba.

El partido supondrá también la vuelta del Rayo a Vallecas tras el aplazamiento frente al Oviedo y el 'exilio' obligado contra el Atlético de Madrid por el mal estado del césped.

Para este duelo Iñigo Pérez cuenta con todos sus jugadores, aunque es probable que siga apostando por el mismo bloque de los dos últimos partidos. Las dos dudas residen en el lateral izquierdo, al poder elegir entre Pep Chavarría y el uruguayo 'Pacha' Espino, y en el mediocentro con el senegalés Pathé Ciss o el capitán Oscar Valentín.

Enfrente está el Athletic Club, que visita Vallecas con la intención de encadenar su cuarta victoria consecutiva en LaLiga para seguir acercándose a los puestos europeos y, de paso, cargarse de confianza antes de intentar el miércoles en San Sebastián una gesta que le meta en la final de la Copa del Rey.

Los triunfos frente a Levante, Real Oviedo y Elche han servido para despejar los nubarrones clasificatorios que empezaban a cernirse sobre el horizonte rojiblanco moviendo el foco en apenas dos semanas de la pelea por escapar de la zona de descenso a la posibilidad de optar a un billete europeo.

El pleno de puntos y, sobre todo, la recuperación de futbolistas clave en los esquemas de Ernesto Valverde, han alimentado la ilusión de la afición rojiblanca por una remontada frente a la Real Sociedad. Un optimismo que sin duda crecería si el Athletic logra tres puntos más en uno de los campos de Primera en los que suma más victorias que derrotas.

En una temporada aciaga en cuanto a las lesiones, las buenas noticias de la semana vuelven a llegar desde la enfermería. Si la pasada Valverde recuperaba a dos puntales como Dani Vivian y Oihan Sancet, esta vez el técnico puede volver a contar con otros dos futbolistas de mucho peso como Alex Berenguer y Mikel Jauregizar.

Sin embargo, a cuatro días para el definitivo derbi copero, parece más probable que en lugar de regresar directamente al once puedan incorporarse al partido en la segunda parte. Por lo demás, se esperan pocas variantes en un equipo titular en el que, pensando en la Copa, Adama puede dar descanso a Yuri en el lateral zurdo.

Son baja una semana más los lesionados Nico Williams, que sigue el tratamiento de recuperación de su pubalgia, Beñat Prados, Maroan Sannnadi y Unai Egiluz y el sancionado Yeray Álvarez.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Espino; Pathé Ciss, Gumbau; Akhomach, Isi, Álvaro; De Frutos.

Athletic Club de Bilbao: Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Laporte, Adama; Ruiz de Galarreta, Rego; Iñaki Williams, Sancet, Serrano; Guruzeta.

Árbitro: Víctor García (Comité catalán).