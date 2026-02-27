La Fiscalía pide que la denuncia de un socio contra Laporta se envíe a Barcelona

Según han informado a EFE fuentes jurídicas, la Fiscalía ha remitido un informe al magistrado Santiago Pedraz en el que concluye que la Audiencia Nacional no es competente sobre esta denuncia, por lo que plantea que sea remitida a Barcelona para que un juzgado de la capital catalana decida si la admite a trámite.

La Fiscalía basa su argumentación en que los delitos denunciados por el socio en su escrito tienen su origen en otros que presuntamente habrían sido cometidos en Barcelona.

Poco después de haber adquirido de nuevo la condición de socio del FC Barcelona, Isidro Navarro, natural de Pulgar (Toledo), interpuso una denuncia en la Audiencia Nacional contra el hasta ahora presidente azulgrana Joan Laporta -que aspira a la reelección- y varios de los miembros de su Junta, justo al inicio del proceso electoral para elegir a la nueva directiva del FC Barcelona.

Al trascender la presentación de esta denuncia por parte de una persona que acababa de ser admitida como socia del FC Barcelona justo al arrancar el proceso electoral a la presidencia del club, la entidad azulgrana calificó en un comunicado de "total y absolutamente falsa" la documentación en la que se basa el escrito. EFE.