La lucha por la supervivencia del Zaragoza se enfrenta a la ilusión del Burgos

La ilusión de los castellanoleoneses pondrá a prueba la capacidad de supervivencia de los blanquillos, últimos en LaLiga Hypermotion, con la salvación a 6 puntos cuando restan 15 jornadas de competición y sumidos en una profunda crisis de resultados, con una sola victoria en los últimos 11 partidos.

Para el encuentro, el conjunto entrenado por Rubén Sellés podrá recuperar a algunos de los numerosos jugadores lesionados en los últimos tiempos. En los entrenamientos de esta semana, el Zaragoza ha reincorporado a Keidi Bare, Jawad el Yamiq, Aleksandar Radovanovic, Carlos Pomares, Kenan Kodro y Toni Moya.

Aun así, los blanquillos afrontan el duelo con las bajas seguras de Yussif Saidu, Alberto Rodríguez 'Tachi', Raúl Guti y Sinan Bakis, además de la de Pablo Insua, que fue expulsado el domingo ante el Andorra.

Sellés aseveró este jueves que en ese duelo hubo un rendimiento pobre "por parte de todos", algo "que no puede volver a repetirse bajo ningún concepto". Un día antes, el capitán, Francho Serrano, se mostró muy contundente al definir como "intolerable" la imagen de los blanquillos en Andorra, a la vez que prometió que el equipo saldrá "a morir por el Real Zaragoza" ante el Burgos.

A pesar de los cambios esperados en casi todas las líneas, el meta argentino Rubén Andrada es prácticamente seguro que repetirá entre los palos, mientras que Juan Larios y Martín Aguirregabiria se perfilan como los laterales titulares de una defensa en la que podrían formar El Yamiq y Ale Gomes o Radovanovic en el eje.

En el centro del campo, Francho podría estar acompañado por Rober González, Paul Akouokou y Valery Fernández o Nikola Cumic, mientras que arriba podrían repetir Dani Gómez y Mario Soberón, aunque también podría partir de inicio el máximo goleador del conjunto, Kodro.

El Burgos, por su parte, afronta su segundo desplazamiento consecutivo a domicilio con la intención de no perder el tren de los puestos de ascenso. Los blanquinegros llegan décimos con cuarenta puntos, a solo dos de los puestos de 'playoff' y a uno del triple empate que forman Ceuta, Sporting y Córdoba, mientras mantienen un colchón de cinco sobre perseguidores.

El técnico Luis Miguel Ramis transmitió serenidad al subrayar que el equipo mantiene una línea sólida pese a la última derrota en Santander (1-0), y manifestó que su objetivo es seguir generando ocasiones, convencido de que, cuanto más produzcan en ataque, más cerca estarán del gol.

Ramis espera un Zaragoza intenso y herido, consciente de que la necesidad clasificatoria suele aumentar la agresividad competitiva, pero recordó que el Zaragoza es un club histórico y que, a pesar de atravesar un momento complejo condicionado por lesiones y dificultades para dar continuidad a su idea futbolística, tiene calidad suficiente para castigar cualquier error.

En cuanto a nombres propios, el delantero Fer Niño evoluciona de las molestias sufridas ante el Cádiz y será evaluado hasta última hora, por lo que las únicas bajas confirmadas son la del central Grego Sierra, sancionado por acumulación de tarjetas, y Hugo Cuenca, lesionado.

Zaragoza: Andrada, Larios, El Yamiq, Radovanovic o Ale Gomes, Aguirregabiria, Francho, Paul, Cumic o Valery, Rober González, Soberón o Kodro y Dani Gómez.

Burgos: Cantero, Lizancos, David González, Oier Luengo, Florian, David González, Atienza, Morante, Íñigo Córdoba, Curro y Mario González.

Árbitro: Alejandro Morilla (Comité navarro).