La Premier League cambia el horario del West Ham-City por la eliminatoria contra el Madrid

La competición inglesa también ha cambiado el día del duelo entre Arsenal y Everton que iba a jugarse el domingo y ahora lo hará el sábado 14, debido a que los 'Gunners' se enfrentarán el 17 al Bayer Leverkusen y era inviable que hubiera solo 48 horas entren ambos enfrentamientos.

El City se medirá al Real Madrid en los octavos de final de la Champions, siendo la ida el miércoles 11 en el Santiago Bernabéu y la vuelta el martes 17 en el Etihad Stadium.

La Premier ya había anticipado estos cambios por el escaso margen de maniobra que daba el sorteo y porque la UEFA se negó a que se jugaran las vueltas el jueves 18, como intentó la liga inglesa para no trastocar sus encuentros que llevaban programados desde el pasado 21 de enero. La competición inglesa avisa a clubes y aficionados con seis semanas de antelación de los horarios para que estos puedan organizarse con suficiente tiempo.

Ahora, el City jugará en Madrid el miércoles 11, se trasladará a Mánchester esa misma noche o la mañana siguiente, viajará a Londres el viernes o el sábado para enfrentarse al West Ham y después resolverá la eliminatoria contra el Real Madrid en Mánchester el martes 17. En total, tres encuentros en menos de una semana, con la Champions y la Premier en juego.