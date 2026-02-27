La Real Sociedad prueba al Mallorca que espera a Demichelis

El equipo balear viene de sufrir la destitución de su técnico, Jagoba Arrasate, después de tres derrotas consecutivas ante Barcelona (3-0), Betis (1-2) y Celta de Vigo (2-0), donde el equipo dio una imagen tétrica con un solo remate en todo el partido.

Se trata de una semana incómoda y atípica para la entidad insular, que debe salir de la mano de Gustavo Siviero, técnico interino esta semana, de las posiciones de descenso que ocupa por segunda semana consecutiva.

El argentino será la persona encargada de hacer el relevo a su compatriota Demichelis, que ha sido el nombre propio de los últimos días y ha opacado un partido de suma importancia para los intereses bermellones.

Con los problemas vividos últimamente, se espera una versión más conservadora del Mallorca sin cambiar relativamente su esquema, con una línea de cuatro atrás que dé un paso adelante de la mano de Antonio Raíllo, de vuelta de una lesión.

Arriba, la isla de positivismo en la que se ha convertido Vedat Muriqi debe acoger a más inquilinos para hacer daño a la Real Sociedad, con Jan Virgili como actor principal, para dinamizar los ataques, y Sergi Darder, obligado a dar un paso adelante como uno de los jugadores más contrastados de la plantilla.

La Real Sociedad llegará a Palma tras cosechar un escaso punto en Anoeta ante el Oviedo, en un encuentro loco en el que los txuri urdin encajaron tres goles a balón parado. El equipo ha sumado solo un punto de los últimos seis y parece que la inercia positiva del efecto Matarazzo se ha reducido.

En el aspecto clasificatorio es un choque importante para una Real que quiere volver a mirar hacia los puestos europeos, si bien la gran cita en San Sebastián es la del próximo miércoles en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Athletic. Ese partido solapa de alguna manera la visita al Mallorca, aunque los puntos sean de vital importancia para LaLiga.

El compromiso copero intersemanal puede modificar el once inicial de Matarazzo, que no podrá contar con Kubo, Odriozola, Aihen y Rupérez, por lesión, además del sancionado Brais Méndez.

La buena noticia para la Real es el regreso de Luka Sucic y de Barrenetxea, este último tras superar un fuerte hematoma, y la posible citación de Luken Beitia, que ocuparía la vacante que ha dejado libre Odriozola tras romperse el cruzado.

Con todo ello, una de las principales incógnitas en la alineación es saber quién será el acompañante de Jon Martín en el centro de la zaga, aunque todo indica que será Zubeldia para que Caleta-Car sea quien parta de inicio en Copa.

En el centro del campo podría volver a entrar Yangel Herrera para dar descanso a Turrientes o a Gorrotxategi, y arriba no se descarta que haya rotaciones y alguna oportunidad para Óskarsson o Wesley.

Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Mascarell, Samu Costa, Virgili, Pablo Torre, Darder; Muriqi.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Yangel Herrera, Marín, Zakharyan; Oyarzabal y Óskarsson.

Árbitro: Miguel Sesma (Comité Riojano).