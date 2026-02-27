La transición del Atlético, el foco de Griezmann y la ‘final’ del Oviedo

No es un escenario nada agradable para el Atlético, vinculado inevitablemente a uno de los episodios más dolorosos de su historia, a aquel descenso a Segunda del 7 de mayo del año 2000, cuando se concretó una caída casi insólita y estruendosa, que lo dirigió dos años a la categoría de plata para volver después entre la necesidad y obsesión de la clasificación europea, primero, y la Liga de Campeones, después.

Necesitó un lustro para volver a la máxima competición europea. Aún más para recuperar el sitio que tiene ahora, de la mano de Diego Simeone, que lo reubicó en el mapa de la élite, campeón de ocho títulos (entre ellas dos Ligas), aunque el último se remonta ya a 2021, y cada año presente en la Champions, el objetivo que le queda actualmente en LaLiga, ya imposible competir con el Barcelona y el Real Madrid por el título.

En el Atlético, que volvió a Oviedo entre uno y otro momento para una eliminatoria a único partido ganada por 0-2 en la Copa del Rey de hace tres años, la actualidad es Griezmann. El Orlando City puja fuerte por él para ficharlo ya. “No voy a hablar de temas que no sabemos qué va a suceder”, explicó este viernes Simeone, que está “hablando” con el jugador: “Sabe lo importante que es para nosotros y no hay que meterle ni presión ni hablar de más”.

“Yo creo que ese tema produce especulaciones periodísticas. Antoine tiene esta temporada y otro año más con nosotros, está focalizado en lo que nos viene, su rendimiento está siendo muy bueno y, por tanto, por lo que a nosotros respecta, pensar que nos ayude mañana, el martes, con la Champions y el final de temporada. Y nada más. Todo lo demás son especulaciones”, expuso antes Mateu Alemany, director de fútbol profesional del club rojiblanco, a 'Movistar' desde la ciudad suiza de Nyon, donde el equipo rojiblanco conoció su rival en octavos de la Liga de Campeones: el Tottenham.

Más allá de Griezmann, que podría volver al once titular en el Carlos Tartiere, se prevén descansos en la alineación del Atlético tras el triunfo del martes en la Liga de Campeones contra el Brujas y rumbo al duelo de vuelta del próximo martes en las semifinales de la Copa del Rey con el Barcelona en el Camp Nou, donde defiende una ventaja de 4-0.

Habrá 70 horas de distancia entre el final del choque en Oviedo y el inicio del encuentro en Barcelona para el Atlético, en el que Simeone insistirá en la necesidad de “gestionar” tanto desgaste con rotaciones, que aparecerán de nuevo en la ciudad asturiana, con la duda de si serán o no tan mayoritarias como contra el Levante (0-0) o el Rayo Vallecano, con el que cayó por 3-0 en su última salida. No puede jugar aún Pablo Barrios, baja por séptimo encuentro, y es duda Nico González, que ya se ha sumado al grupo.

Ganador tan solo de uno de sus últimos cuatro encuentros de Liga o de tres de los ocho duelos de 2026 en este torneo, el Atlético va tres puntos por detrás del Villarreal, en la tercera plaza, pero ha recobrado un margen de error de seis puntos respecto al Betis, el quinto de la clasificación, con su triunfo del pasado sábado contra el Espanyol, por 4-2.

Enfrente, el Real Oviedo, colista de Primera División, suma 17 puntos y está a ocho de un Rayo Vallecano que ahora marca la permanencia, aunque la semana que viene ambos juegan en Vallecas el partido que tienen pendiente.

Con el uruguayo Guillermo Almada a los mandos, el Oviedo solo ganó un partido, perdió tres y empató cuatro, aunque las sensaciones son más positivas que con sus antecesores.

El entrenador pierde por lesión al central Eric Bailly, sigue contando con las bajas de David Costas y Ovie Ejaria y recupera a Santiago Colombatto, sancionado la jornada pasada ante la Real Sociedad.

Precisamente, la gran duda de Almada para el partido de este sábado es si apostar por el regreso de Colombatto a la medular, titular indiscutible para el técnico uruguayo siempre que estuvo disponible, o mantener a Nico Fonseca al lado de Kwasi Sibo en el centro del campo carbayón.

Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Dani Calvo, Carmo, Javi López; Sibo, Colombatto; Hassan, Reina, Ilyas Chaira; y Fede Viñas.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Giménez, Lenglet o Le Normand, Julio Díaz o Ruggeri; Giuliano, Koke, Mendoza, Baena o Almada; Griezmann y Sorloth o Julián Alvarez.