LaLiga: Canteranos por valor de 1.477 millones de euros

Este liderazgo no es solo económico, sino también deportivo. Durante la temporada 2024/25, los canteranos han disputado el 19,8% del total de minutos.

Este éxito es fruto de una estrategia a largo plazo coordinada por el departamento de Proyectos de Fútbol de LaLiga, un equipo de expertos que lidera el desarrollo del fútbol base nacional e internacional. El denominado Plan de Optimización y Mejora de Canteras, iniciado en 2022 con un horizonte hasta 2032, ha cerrado recientemente su primera fase con resultados sobresalientes.

Entre 2022 y 2025, el cumplimiento global de los indicadores de mejora en los clubes pasó del 46,5% al 71%. Los avances más significativos se han dado en la atención integral al jugador (76%), el modelo formativo (85,3%) y la digitalización de las estructuras (73,7%). Además, destaca el crecimiento del fútbol base femenino: actualmente, el 82% de los clubes de LaLiga cuentan con estructura femenina en sus canteras.

Tras el IX Encuentro de Canteras celebrado en enero de 2026, LaLiga ha iniciado la Fase 2 del plan, la cual pone un énfasis especial en el bienestar psicológico.

Detrás de los grandes estadios y los fichajes millonarios, existe un ecosistema que cuida el lado más humano del deportista. LaLiga no solo lidera el valor de mercado en Europa, sino que busca redefinir el éxito poniendo la salud mental y el bienestar del joven en el centro de su estrategia.

Como gran novedad, se ha lanzado el Canal de Psicología, una herramienta de asesoría estructural para que los clubes gestionen la presión competitiva y el bienestar emocional de los jóvenes. Esta iniciativa responde a datos preocupantes del sector: según FIFPro, el 38% de los futbolistas profesionales activos ha reportado síntomas de ansiedad o depresión, un 23% de ellos manifestó problemas con el sueño y un 80% han reconocido experimentar síntomas de depresión, estrés y ansiedad.

“Afortunadamente ya estamos en un camino en el que el entrenamiento mental, la atención a la salud mental del jugador ya dejó de ser un tabú. La salud mental y el bienestar psicológico tiene un impacto en el rendimiento y eso desde los clubes y las canteras lo tenemos que cuidar”, afirma José Ángel García, técnico y psicólogo en Proyectos de Fútbol de LaLiga.

El objetivo es que el desarrollo del talento integre la salud mental como un eje fundamental y el cuidado de menores ofreciendo apoyo no solo a los jugadores, sino también a sus familias y técnicos. Así lo aplica el Espanyol, en proceso de certificación, que en el área de familia, liderada por el exfutbolista Álex García Borau, responsable de familias y defensor del menor, prioriza la inclusión de la primera red de apoyo de jugadores juveniles dentro de la estructura formativa.

“Cuando captamos a un jugador para traerlo aquí, tenemos que hacer bastantes más cosas que la mejora exclusiva futbolística. Es una responsabilidad muy grande y nos la tomamos como tal incluyendo a las familias. El objetivo de tener a las familias dentro no es tener a los agentes y representantes lejos, pero si ese es el daño colateral, lo asumimos, porque a estas edades por debajo de los 16 años no deberían moverse jugadores de sus comunidades autónomas. Alejar a un menor de edad, como defensor del menor, a mil kilómetros de su municipio, no puede acabar bien”, asegura Álex García.

Para garantizar los estándares más altos, LaLiga, junto a AENOR, marca dedicada a la certificación de sistemas de gestión, productos y servicios, ha creado la certificación “Excelencia en el Modelo Formativo Integral de Canteras”. Este sello, inspirado en la experiencia pionera del CA Osasuna en Tajonar, reconocerá a los clubes que superen el 80% de cumplimiento en indicadores de protección al menor, gobernanza y profesionalización. Actualmente, 12 clubes son candidatos a obtener este reconocimiento oficial.

“Si hablamos de hace 15 años atrás hemos ido madurando, hemos ido modificando y es que la cantera se veía como un gasto, hoy la visión es de inversión futura real”, asume David García, coordinador en Proyectos de Fútbol de LaLiga.

El éxito del sistema español ha traspasado fronteras. LaLiga es la única liga profesional que desarrolla proyectos internacionales propios, con presencia en más de 60 países y tras haber formado a más de 240.000 jugadores en una década.