Luis Enrique reconoce por vez primera que el peso de la pasada campaña pasa factura al PSG

"Es imposible tener a todos los jugadores listos. Pagamos el precio de lo que hicimos el año pasado. Los jugadores no son máquinas. La última campaña está condicionando esta", dijo el técnico en la rueda de prensa previa al duelo liguero de este sábado contra Le Havre.

Hasta ahora, Luis Enrique había mantenido un discurso de firmeza sobre el juego de su equipo y barría las dudas que podían surgir sobre el mismo, lejos de lo que mostraron en el segundo tramo del pasado curso cuando acabaron levantando la primera Liga de Campeones de la historia del club.

Pero el técnico se quejó de no poder repetir alineación y de no poder contar con su once de gala. "Nunca hemos podido tener a los diez jugadores de campo de la final de la Liga de Campeones (del año pasado)", señaló el técnico.

Pese a todo, apuntó que su equipo sigue en posición de poder ganar la liga francesa, donde son líderes con dos puntos de ventaja sobre el Lens, y están en octavos de final de la Liga de Campeones. "Pero nos gustaría jugar como el año pasado", aseguró.

Luis Enrique se aferró al optimismo y aseguró que lo hace por "la capacidad del equipo a controlar los problemas y las diferentes circunstancias".

Consideró que el planteamiento de su temporada es diferente al del año pasado porque "ahora todo el mundo sabe" que pueden ganar la Liga de Campeones.

"Para eso tenemos que mejorar nuestro rendimiento y somos conscientes de ello", dijo.

Agregó que otro punto diferente es el elevado nivel que está mostrando el Lens en la liga francesa, que les obliga a estar a tope también en esa competición.

"Nosotros estamos más o menos al mismo nivel, pero el Lens está muy fuerte y eso aporta motivación", comentó el técnico del PSG, que tiene cinco puntos menos que el año pasado a estas alturas del año.