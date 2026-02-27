Messi e Inter Miami, a resarcirse en Orlando del golpe en su debut liguero

El de Orlando será el segundo partido a domicilio para el Inter Miami, que jugará como visitante hasta la inauguración de su nuevo estadio en la sexta fecha de liga, el próximo 4 de abril contra el Austin.

Entre los partidos de Los Ángeles y Miami, el Inter Miami disputó este jueves el amistoso contra Independiente del Valle en Bayamón (Puerto Rico) que había quedado pendiente de la gira de pretemporada.

El vigente campeón de la MLS se impuso al campeón ecuatoriano por 2-1 con goles de Santiago Morales y de Lionel Messi, de penalti.

El Orlando City, entrenado por el colombiano Óscar Pareja, también viene de perder en la primera jornada (1-2 contra el New York Red Bulls). Respecto al año pasado, el club ha perdido al colombiano Luis Muriel y al estadounidense Alex Freeman.

Además de este duelo de la Florida, también destaca la visita este sábado del Los Angeles FC a Houston. Los angelinos, con Son Heung-min en sus filas, celebran la renovación del delantero francés Denis Bouanga, que ha firmado hasta la temporada 2029-30.

Los dos fichajes más llamativos de la temporada en la MLS, James Rodríguez y Timo Werner, podrían debutar en la liga con sus respectivos clubes tras resolver toda la documentación.

El Minnesota United, con el colombiano en el plantel, jugará este sábado contra el Cincinnati, después de haber saldado con un empate el partido de la primera fecha contra el Austin.

El Cincinnati, por su parte, es uno de los equipos más sólidos de la liga, viene de sumar los tres puntos en su debut y también de golear por un global de 13-0 al Universidad O&M de la República Dominicana en primera ronda de la 'Concachampions'.

El alemán Timo Werner también podría hacer su debut, en su caso con los San Jose Earthquakes, que reciben este sábado al Atlanta United de Gerardo 'Tata' Martino.

Werner aterrizó esta semana a California y su nuevo entrenador, Bruce Arena, ha insinuado que incluso podría ser titular.