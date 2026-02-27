Nico González, con el grupo; Barrios, aún baja

Nico, fuera de los últimos tres encuentros de su equipo, fue la novedad de la sesión y se ejercitó por primera vez al ritmo de sus compañeros desde la dolencia muscular sufrida hace dos semanas frente al Rayo Vallecano.

La convocatoria de Simeone, que será pública este sábado por la mañana, antes del viaje, determinará si ya está listo para Oviedo o aún espera al martes en las semifinales de la Copa del Rey contra el Barcelona.

Pablo Barrios aún es baja para Oviedo y está en duda para el Camp Nou, mientras prosigue ya con la parte final de su recuperación de la lesión sufrida en el duelo de la Copa del Rey contra el Betis del pasado 5 de febrero, hace tres semanas.

El resto de efectivos, incluido Antoine Griezmann, entre el interés del Orlando City en su fichaje, está a disposición de Simeone, que ultimó la preparación del equipo en una sesión matutina en el Centro Deportivo de Majadahonda, antes de comparecer ante los medios en rueda de prensa.