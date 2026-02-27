Prestianni vuelve a ser opción para Mourinho en la 24ª jornada de la Liga Portugal

Prestianni no sale al césped desde el partido de ida del 'playoff' del pasado día 17 de Liga de Campeones ante el Real Madrid en el Estádio da Luz de Lisboa, donde se produjeron los supuestos insultos racistas a Vini Jr. y por lo que la UEFA suspendió provisionalmente al argentino para la vuelta del pasado miércoles en el Bernabeu, donde los madridistas eliminaron a los 'encarnados' de la 'Champions' al ganar por 2-1.

Entremedias, el extremo albiceleste cumplió una sanción por tarjetas amarillas que le impidió estar en la victoria liguera del Benfica, tercero en la tabla, ante el colista AVS (3-0) el fin de semana pasado.

El regreso de Prestianni es una buena noticia para Mourinho, ya que con él recupera a uno de sus titulares para enfrentarse al Gil Vicente (5º), capitaneado por el madrileño Santi García, exjugador del Getafe.

Antes de esa cita del lunes, la jornada comenzará este viernes con el líder, el Oporto, y el segundo clasificado, el Sporting, que recibirán al Arouca (10º) y el Estoril (7º), respectivamente.

Los 'dragones' mantienen su ventaja de cuatro puntos en la cima al vencer el pasado fin de semana al Rio Ave (1-0), gracias al tanto del danés Victor Froholdt, que hizo de goleador en ausencia del español Samu Aghehowa, quien ya ha iniciado la recuperación de una grave lesión en la rodilla.

Aparte de Samu, el Oporto no podrá contar este viernes con el extremo vasco Borja Sainz, que se perderá el partido debido al fallecimiento de su madre.

Por su parte, el Sporting se enfrentará al séptimo en la clasificación, el Estoril, después de derrotar en la última jornada al Moreirense (0-3) en un partido en el que contó con el regreso tras sanción del delantero colombiano Luis Suárez.

El cafetero anotó en ese encuentro un tanto y lidera con 20 dianas la tabla de goleadores junto al griego del Benfica Vangelis Pavlidis.

La puntería de Suárez es una de las armas principales de los 'leones' para batir la portería del Estoril, defendida por el madrileño y exjugador del Betis Joel Robles.

Partidos de la vigésimo-cuarta jornada de la Liga Portugal.